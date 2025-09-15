Саръбоюков се класира за финал на Световното в Токио

България има първи финалист на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Европейският първенец в скока на дължина в зала от Апелдорн тази зима Божидар Саръбоюков извоюва място сред най-добрите 12 в Япония с 8.10 метра (+0.7 м/сек).

21-годишният възпитаник на Димитър Карамфилов започна квалификациите с 8.04 метра (-0.6 м/сек). Във втория си опит талантът от Харманли добави още сантиметри към постижението си, след като се приземи на 8.10 м (+0.7 м/сек), а при третото си излизане в сектора направи фал.

Това е първи финал на световно първенство за Саръбоюков при второто му участие на планетарен форум на открито. При дебюта си в Будапеща през 2023 г. той не успя да преодолее квалификациите, след като скочи 7.73 м.

Личният му рекорд в дисциплината е 8.22 м, а през сезона българинът има 8.21 м.

С квалификационната норма от 8.15 м се справиха ямаецът Теджей Гейл (8.28 м), испанецът Лестер Лескай (8.21 м), суперзвездата Милтиадис Тентоглу (8.17 м) и ямаецът Никаоли Уилямс (8.15 м). С по-добър резултат от Саръбоюков в квалификациите са още испанецът Яйме Гуера (8.13 м) шведът Тобиас Монтлер, който скочи 8.11 м (+1.0 м/сек).

Извън финала останаха бронзовите медалисти от последните две световни първенства в зала Лиам Адкок (7.94 м) и Кери Маклауд (7.86 м).

Финалът в скока на дължина при мъжете е в сряда (17 септември) от 14:49 часа българско време.

В първите два дни от шампионата в Токио Пламена Миткова и Тихомир Иванов не успяха да намерят място сред финалистите в скока на дължина при жените и в скока на височина при мъжете. В събота Миткова направи само един успешен опит в квалификациите и с 6.26 м не успя да намери място сред първите 12.

Вчера Иванов също не успя да се класира за финала в своята дисциплина, след като преодоля 2.16 м.

България има още една представителка в Токио. Габриела Петрова ще излезе в сектора за троен скок утре в 13:40 часа българско време.