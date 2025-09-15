Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Елитна група до 17 години: Септември - Левски
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Саръбоюков се класира за финал на Световното в Токио

Саръбоюков се класира за финал на Световното в Токио

  • 15 сеп 2025 | 15:10
  • 3162
  • 0
Саръбоюков се класира за финал на Световното в Токио

България има първи финалист на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Европейският първенец в скока на дължина в зала от Апелдорн тази зима Божидар Саръбоюков извоюва място сред най-добрите 12 в Япония с 8.10 метра (+0.7 м/сек).

21-годишният възпитаник на Димитър Карамфилов започна квалификациите с 8.04 метра (-0.6 м/сек). Във втория си опит талантът от Харманли добави още сантиметри към постижението си, след като се приземи на 8.10 м (+0.7 м/сек), а при третото си излизане в сектора направи фал.

Това е първи финал на световно първенство за Саръбоюков при второто му участие на планетарен форум на открито. При дебюта си в Будапеща през 2023 г. той не успя да преодолее квалификациите, след като скочи 7.73 м.

Личният му рекорд в дисциплината е 8.22 м, а през сезона българинът има 8.21 м.

С квалификационната норма от 8.15 м се справиха ямаецът Теджей Гейл (8.28 м), испанецът Лестер Лескай (8.21 м), суперзвездата Милтиадис Тентоглу (8.17 м) и ямаецът Никаоли Уилямс (8.15 м). С по-добър резултат от Саръбоюков в квалификациите са още испанецът Яйме Гуера (8.13 м) шведът Тобиас Монтлер, който скочи 8.11 м (+1.0 м/сек).

Извън финала останаха бронзовите медалисти от последните две световни първенства в зала Лиам Адкок (7.94 м) и Кери Маклауд (7.86 м).

Финалът в скока на дължина при мъжете е в сряда (17 септември) от 14:49 часа българско време.

В първите два дни от шампионата в Токио Пламена Миткова и Тихомир Иванов не успяха да намерят място сред финалистите в скока на дължина при жените и в скока на височина при мъжете. В събота Миткова направи само един успешен опит в квалификациите и с 6.26 м не успя да намери място сред първите 12.

Вчера Иванов също не успя да се класира за финала в своята дисциплина, след като преодоля 2.16 м.

България има още една представителка в Токио. Габриела Петрова ще излезе в сектора за троен скок утре в 13:40 часа българско време.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Новозеландец се пребори за световната титла в стийпълчейза

Новозеландец се пребори за световната титла в стийпълчейза

  • 15 сеп 2025 | 16:13
  • 271
  • 0
Божидар Саръбоюков: Исках да покажа по-добър резултат, на финала ще съм много мотивиран

Божидар Саръбоюков: Исках да покажа по-добър резултат, на финала ще съм много мотивиран

  • 15 сеп 2025 | 15:39
  • 870
  • 0
Атлетка завърши квалификациите на 3000 метра стийпълчейз на Световното с един шпайк

Атлетка завърши квалификациите на 3000 метра стийпълчейз на Световното с един шпайк

  • 15 сеп 2025 | 14:26
  • 1091
  • 1
Бурна радост в ямайския лагер след световната титла на Облик Севил

Бурна радост в ямайския лагер след световната титла на Облик Севил

  • 15 сеп 2025 | 13:50
  • 819
  • 0
Контузия сложи край на надеждите на Кодъри за злато в Токио

Контузия сложи край на надеждите на Кодъри за злато в Токио

  • 15 сеп 2025 | 12:17
  • 943
  • 0
Гресие: Вярвах в себе си, това е сбъдната детска мечта

Гресие: Вярвах в себе си, това е сбъдната детска мечта

  • 15 сеп 2025 | 11:06
  • 1060
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 64763
  • 63
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 34583
  • 31
Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 10:34
  • 19349
  • 65
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 11564
  • 5
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 10637
  • 3
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 9637
  • 13