  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Контузия сложи край на надеждите на Кодъри за злато в Токио

Контузия сложи край на надеждите на Кодъри за злато в Токио

  • 15 сеп 2025 | 12:17
Контузия сложи край на надеждите на Кодъри за злато в Токио

Опитът на Моли Кодъри да спечели световно злато в овчарския скок беше провален от контузия в Токио, където бруталните условия накараха Емил Кайрес да се откаже от маратона за мъже по-малко от три мили преди края на състезанието.

Британката Кодъри, световна шампионка в зала за 2024 г., изкълчи глезена си по време на загрявката, след като стъпи с левия си крак върху постелката за приземяване след пробно засилване.

25-годишната атлетка, която не успя да се класира за олимпийския финал миналата година, получи медицинска помощ и подкрепа от своите колеги, докато осъзнаваше, че състезанието ѝ е приключило, още преди да е започнало.

Тя покри лицето си с ръце, докато я извеждаха от пистата в инвалидна количка малко преди началото на надпреварата.

"С разбито сърце... отново“, написа по-късно Кодъри в социалните мрежи.

Британската параатлетка Стеф Рийд коментира пред BBC TV: "Това е просто нелеп инцидент. Тя не е направила нищо нередно. Да видиш как всичко приключва така, в сълзи, не е начинът, по който тя искаше да си тръгне от Токио.“

"Тя дойде тук с надеждата да си върне за Париж. В леката атлетика тези възможности не се появяват често.“

"Постелките за овчарски скок трябва да са меки, сигурно е стъпила на глезена си под ужасен ъгъл. Това е опустошително.“

Петкратният световен медалист в хвърлянето на копие Стив Бакли заяви: "Това е толкова разочароващо за Моли. Това е нещо, което тя е правила хиляди пъти в тренировките – засилваш се и стъпваш на нестабилна повърхност. Просто една от онези контузии, които не очакваш.“

Снимки: Imago

