Тихомир Иванов: Оставам верен на целта

Най-добрият български състезател в скока на височина Тихомир Иванов не успя да се класира за финала на дисциплината на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Българинът постигна 216 сантиметра от първи опит, но това бе единственият му успешен скок, след като направи три фала на 221. Иванов беше разочарован след състезанието, а в пост в Инстаграм написа, че "спортът е път с възходи и падения".

"2025 ми показа, че спортът е път с възходи и спънки. Оставам верен на целта и ще бъда готов за следващите предизвикателства. Благодаря на малцината зад мен – заради вас давам всичко. Огромни благодарности на Симоне Колио през целия сезон и най-вече през последните 10 дни, на Георги Помашки за професионализма през последните два месеца и на Галин Рангелов, Физиозона и Виктор Нинов за подкрепата", заяви Иванов.



"Признателен съм на д-р Е. Трифанов за възможността да давам 100% всеки ден и на Ивет Лалова, с която пътят към големите първенства е дежавю. Благодаря на клуба ми Берое, че са до мен и в тези моменти, и на моите партньори - без вас подготовката нямаше да е същата. Ще се видим скоро!", завърши той.

Снимки: Gettyimages