Божидар Саръбоюков: Исках да покажа по-добър резултат, на финала ще съм много мотивиран

Божидар Саръбоюков намери място във финала в скока на дължина на Световното първенство по лека атлетика в Токио, след като постигна резултат 8.10 м в квалификациите в Япония. Това постижение отреди на българина седми резултат в пресявките, а финалът е в сряда.

“Според мен квалификацията беше много силна. Все пак 12-тият се класира с почти 8 метра, което си е професионален резултат. Не съм доволен аз от квалификацията, тъй като исках да покажа по-добър резултат. Мисля, че бях готов за повече, но квалификацията понякога е много по-трудна от финала, така че по-трудното мина според мен.

За финала ще се мотивирам много, ще гледам да рискувам повече и да покажа вече наистина на какво съм способен. Надявам се най-после трудът ни да се отплати и да покажа по-добър резултат от лични ми. Здравословно засега съм добре”, каза Саръбоюков след квалификацията.