Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Елитна група до 17 години: Септември - Левски
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Божидар Саръбоюков: Исках да покажа по-добър резултат, на финала ще съм много мотивиран

Божидар Саръбоюков: Исках да покажа по-добър резултат, на финала ще съм много мотивиран

  • 15 сеп 2025 | 15:39
  • 880
  • 0
Божидар Саръбоюков: Исках да покажа по-добър резултат, на финала ще съм много мотивиран

Божидар Саръбоюков намери място във финала в скока на дължина на Световното първенство по лека атлетика в Токио, след като постигна резултат 8.10 м в квалификациите в Япония. Това постижение отреди на българина седми резултат в пресявките, а финалът е в сряда.

Саръбоюков се класира за финал на Световното в Токио
Саръбоюков се класира за финал на Световното в Токио

“Според мен квалификацията беше много силна. Все пак 12-тият се класира с почти 8 метра, което си е професионален резултат. Не съм доволен аз от квалификацията, тъй като исках да покажа по-добър резултат. Мисля, че бях готов за повече, но квалификацията понякога е много по-трудна от финала, така че по-трудното мина според мен.

За финала ще се мотивирам много, ще гледам да рискувам повече и да покажа вече наистина на какво съм способен. Надявам се най-после трудът ни да се отплати и да покажа по-добър резултат от лични ми. Здравословно засега съм добре”, каза Саръбоюков след квалификацията.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Новозеландец се пребори за световната титла в стийпълчейза

Новозеландец се пребори за световната титла в стийпълчейза

  • 15 сеп 2025 | 16:13
  • 278
  • 0
Саръбоюков се класира за финал на Световното в Токио

Саръбоюков се класира за финал на Световното в Токио

  • 15 сеп 2025 | 15:10
  • 3182
  • 0
Атлетка завърши квалификациите на 3000 метра стийпълчейз на Световното с един шпайк

Атлетка завърши квалификациите на 3000 метра стийпълчейз на Световното с един шпайк

  • 15 сеп 2025 | 14:26
  • 1093
  • 1
Бурна радост в ямайския лагер след световната титла на Облик Севил

Бурна радост в ямайския лагер след световната титла на Облик Севил

  • 15 сеп 2025 | 13:50
  • 821
  • 0
Контузия сложи край на надеждите на Кодъри за злато в Токио

Контузия сложи край на надеждите на Кодъри за злато в Токио

  • 15 сеп 2025 | 12:17
  • 943
  • 0
Гресие: Вярвах в себе си, това е сбъдната детска мечта

Гресие: Вярвах в себе си, това е сбъдната детска мечта

  • 15 сеп 2025 | 11:06
  • 1061
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 64934
  • 63
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 34729
  • 31
Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 10:34
  • 19391
  • 65
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 11580
  • 5
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 10647
  • 3
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 9654
  • 13