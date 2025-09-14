Мота: Преди почивката не бяхме себе си

Наставникът на Лудогорец Руи Мота бе разочарован от равенството 1:1 при визитата на Локомотив (Пловдив). Португалецът е на мнение, че през първата част “орлите” не са били на нивото си.

“В началото не бяхме себе си. През цялото първо полувреме даже. Когато играеш така срещу добър отбор, страдаш. Създадохме доста ситуации през второто полувреме, но и игровият ритъм бе нарушаван от много прекъсвания. Трябваше да направим повече, защото знаехме, че ще бъде труден мач”, каза Мота.