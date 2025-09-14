Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Мота: Преди почивката не бяхме себе си

Мота: Преди почивката не бяхме себе си

  • 14 сеп 2025 | 20:25
  • 85
  • 0

Наставникът на Лудогорец Руи Мота бе разочарован от равенството 1:1 при визитата на Локомотив (Пловдив). Португалецът е на мнение, че през първата част “орлите” не са били на нивото си.

Неубедителен Лудогорец избегна загуба срещу десетима от Локомотив (Пд)
Неубедителен Лудогорец избегна загуба срещу десетима от Локомотив (Пд)

“В началото не бяхме себе си. През цялото първо полувреме даже. Когато играеш така срещу добър отбор, страдаш. Създадохме доста ситуации през второто полувреме, но и игровият ритъм бе нарушаван от много прекъсвания. Трябваше да направим повече, защото знаехме, че ще бъде труден мач”, каза Мота.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дунав обърна Пирин и продължи безгрешния си поход

Дунав обърна Пирин и продължи безгрешния си поход

  • 14 сеп 2025 | 17:16
  • 17485
  • 18
Лудогорец не изпита затруднения срещу ЦСКА 1948 в Елитната група до 17 години

Лудогорец не изпита затруднения срещу ЦСКА 1948 в Елитната група до 17 години

  • 14 сеп 2025 | 14:56
  • 1036
  • 2
Веласкес определи групата на Левски, "сините" без новото си попълнение

Веласкес определи групата на Левски, "сините" без новото си попълнение

  • 14 сеп 2025 | 13:34
  • 10349
  • 10
Новият в ЦСКА 1948 премина успешно медицинските тестове

Новият в ЦСКА 1948 премина успешно медицинските тестове

  • 14 сеп 2025 | 13:33
  • 1278
  • 1
Сашо Димитров за България: Ако решат, ще поговорим

Сашо Димитров за България: Ако решат, ще поговорим

  • 14 сеп 2025 | 13:02
  • 12393
  • 33
Децата на Левски триумфираха на "Дунав къп" след победа над ЦСКА

Децата на Левски триумфираха на "Дунав къп" след победа над ЦСКА

  • 14 сеп 2025 | 12:15
  • 1451
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Неубедителен Лудогорец избегна загуба срещу десетима от Локомотив (Пд)

Неубедителен Лудогорец избегна загуба срещу десетима от Локомотив (Пд)

  • 14 сеп 2025 | 20:05
  • 37600
  • 78
Локо (София) 0:0 Левски

Локо (София) 0:0 Левски

  • 14 сеп 2025 | 20:30
  • 17320
  • 30
Нов късен гол донесе успеха на Ливърпул

Нов късен гол донесе успеха на Ливърпул

  • 14 сеп 2025 | 17:57
  • 31134
  • 76
Ман Сити разби Ман Юнайтед, рецитал на Холанд, пореден провал за Аморим

Ман Сити разби Ман Юнайтед, рецитал на Холанд, пореден провал за Аморим

  • 14 сеп 2025 | 20:23
  • 16853
  • 13
Огромен успех за българския тенис!

Огромен успех за българския тенис!

  • 14 сеп 2025 | 18:07
  • 23839
  • 20
Очаквайте на живо: Турция срещу Германия в битка за трофея на ЕвроБаскет 2025

Очаквайте на живо: Турция срещу Германия в битка за трофея на ЕвроБаскет 2025

  • 14 сеп 2025 | 20:05
  • 1917
  • 0