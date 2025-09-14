Популярни
Ради Кирилов: Не спряхме да вярваме и се поздравихме с успеха

  • 14 сеп 2025 | 22:46
  • 819
  • 0
Ради Кирилов: Не спряхме да вярваме и се поздравихме с успеха

Радослав Кирилов беше щастлив след спечелените три точки от Левски в срещата с Локомотив (София), завършила при резултат 2:1 за „сините“.

7 Локомотив (София) 1:2 Левски

„Доста изстрадана победа. Можехме да победим по-убедително, имахме ситуации. Доста важна роля играят хората, които влизат от резервната скамейка. Трябва всички да си помагаме. Има такива мачове, които се печелят с характер. Имахме интересни ситуации, вкарахме гол и след това допуснахме гол. Не спряхме да вярваме и накрая победихме. Всичко върви наред. Имаме прекрасен колектив. Смятам, че „Герена“ ще бъде пълен срещу Лудогорец и ще ни подкрепи, както винаги. Имаме големи шансове да се поздравим с успеха, ако играем по този начин“.

