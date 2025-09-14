Популярни
11-те на Локомотив (Пд) и Лудогорец

  • 14 сеп 2025 | 16:53
  • 1913
  • 1
Локомотив (Пловдив) посреща Лудогорец в интригуващ сблъсък от осмия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадиона в парк "Лаута" стартира в 18:00 часа с първия съдийски сигнал на Георги Давидов. Един срещу друг се изправят първият и третият във временното класиране.

И двата отбора все още не познават вкуса на загубата от началото на сезона. Домакините имат четири победи и три равенства, докато "орлите" записаха пет успеха и едно нулево реми с Локо (София). Преди паузата "смърфовете" се наложиха над Спартак във Варна с 2:1, а тимът на Руи Мота пречупи Ботев (Пловдив) на "Колежа" със същия резултат.

СТАРТОВИ СЪСТАВИ:

ЛОКОМОТИВ: 1. Боян Милосавлиевич, 2. Адриан Кова, 21. Енцо Еспиноза, 23. Мартин Русков, 13. Лукас Риан, 12. Ефе Али, 22. Ивайло Иванов, 99. Жулиен Лами, 39. Парвиз Умарбаев, 94. Каталин Иту, 14. Димитър Илиев;

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Серджио Падт, 3. Диниш Алмейда, 10. Матеус Ферейра, 11. Кайо Видал, 15. Едвин Куртулус, 14. Франциско Идалго Гомес, 18. Ивайло Чочев, 26. Филип Калоч, 30. Педро Нареси, 37. Бернард Текпетей, 55. Идан Нахмиас;

