Холанд продължи да вкарва и под новото име

Намиращият се в отлична форма от началото на сезона Ерлинг Холанд продължи с попаденията, след като се разписа и за националния тим на Норвегия. Този път нападателят на Манчестър Сити реализира единствения гол за победата на тима с 1:0 над Финландия като домакин в контролна среща. Той беше точен от дузпа в 17-ата минута.

🔔 Haaland opens scoring with penalty



Norway 1-0 Finlandpic.twitter.com/XHx6Xr5D2a — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 4, 2025

Така щурмовакът вече има 4 гола в 4 срещи от старта на кампанията, като тук се включват и тези с екипа на Сити. Далеч по-изумителна е статистиката му за националната селекция. Там той е с 16 попадения в последните 13 срещи, като общо е с невероятните 43 гола в 44 мача.

🇳🇴 Erling Haaland at international level…



⚽ 0.98 goals per game strike rate, better than Gerd Müller 🔥



👑 Norway’s all-time top scorer at just 24 years old



📊 42 goals + 4 assists in 43 games 🤯



A generational No.9 rewriting history. 🐐 pic.twitter.com/16MuPNSWnq — City Chief (@City_Chief) September 4, 2025

Любопитното е, че попадението му в тази контрола е първо за него след решението му да промени изписването на името си на фланелката. Занапред на нея ще пише “Браут Холанд”, а не само “Холанд”, което е фамилното от баща му. В случая “Браут” е фамилно име от майка му, като по този начин той иска да почита и нея. Тази практика е популярна в скандинавската страна. В Манчестър Сити обаче засега той ще продължи да се изписва само с “Холанд” върху екипа.

В контролата с Финландия нападателят беше титуляр, а на почивката беше заменен от Александър Сьорлот.

Тази проверка се състоя, защото и двата отбора почиват в първия кръг от мачовете през тази пауза. След дни обаче тях ги очакват квалификации. Норвегия вече изигра цели пет двубоя в своята група и е убедителен лидер, като на 9 септември приема Молдова.

Финландия също е напред с изиграните срещи в своята група, а на 7 септември ще гостува на Полша.