Вратарят на Молдова: Холанд ми се извиняваше след всеки гол

Потресеният вратар на Молдова Кристиан Аврам разкри, че Ерлинг Холанд му се е извинил на няколко пъти, след като нападателят и неговите съотборници от националния тим на Норвегия му забиха 11 гола във вторник вечер. Таранът на Манчестър Сити безмилостно отбеляза пет попадения при разгрома със 11:1, с което страната му поведе с шест точки пред Италия на върха в квалификационната си група за Световното първенство.

Въпреки че още в началото натрупаха добра преднина, домакините бяха решени да увеличават значително аванса си.

“Холанд ми каза, че аз не нося вина - заяви стражът на молдовците. - Извиняваше ми се, че е бързал след всеки гол да вземе топката от мрежата. Обясни, че е трябвало да продължат да вкарват заради головата разлика.”

Тимът на Норвегия, който не е участвал на Световно първенство от 1998 г. насам, направи огромна крачка към класиране след унижението с 11:1, като вече има с 16 гола по-добра голова разлика от Италия, а това е първото, което се гледа при равенство в точките.

Първото място в квалификационната група автоматично би осигурило на северняците място на Световното първенство през 2026 г., докато вторият в класирането ще отиде на плейоф, където трябва да елиминира два съперника.