Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Норвегия
  3. Вратарят на Молдова: Холанд ми се извиняваше след всеки гол

Вратарят на Молдова: Холанд ми се извиняваше след всеки гол

  • 10 сеп 2025 | 13:45
  • 2083
  • 0
Вратарят на Молдова: Холанд ми се извиняваше след всеки гол

Потресеният вратар на Молдова Кристиан Аврам разкри, че Ерлинг Холанд му се е извинил на няколко пъти, след като нападателят и неговите съотборници от националния тим на Норвегия му забиха 11 гола във вторник вечер. Таранът на Манчестър Сити безмилостно отбеляза пет попадения при разгрома със 11:1, с което страната му поведе с шест точки пред Италия на върха в квалификационната си група за Световното първенство.

Въпреки че още в началото натрупаха добра преднина, домакините бяха решени да увеличават значително аванса си.

Холанд ми каза, че аз не нося вина - заяви стражът на молдовците. - Извиняваше ми се, че е бързал след всеки гол да вземе топката от мрежата. Обясни, че е трябвало да продължат да вкарват заради головата разлика.”

Тимът на Норвегия, който не е участвал на Световно първенство от 1998 г. насам, направи огромна крачка към класиране след унижението с 11:1, като вече има с 16 гола по-добра голова разлика от Италия, а това е първото, което се гледа при равенство в точките.

Първото място в квалификационната група автоматично би осигурило на северняците място на Световното първенство през 2026 г., докато вторият в класирането ще отиде на плейоф, където трябва да елиминира два съперника.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Дешан похвали Мбапе и разкритикува феновете за освиркванията срещу Рабио

Дешан похвали Мбапе и разкритикува феновете за освиркванията срещу Рабио

  • 10 сеп 2025 | 08:11
  • 3987
  • 2
Мартинес: Хареса ми отношението и концентрацията на отбора

Мартинес: Хареса ми отношението и концентрацията на отбора

  • 10 сеп 2025 | 07:41
  • 3202
  • 0
Пикси Стойкович отговори философски за загубата и коментира дали ще хвърли оставка

Пикси Стойкович отговори философски за загубата и коментира дали ще хвърли оставка

  • 10 сеп 2025 | 06:44
  • 4559
  • 2
Тухел: Победихме уверено силен противник при трудни условия

Тухел: Победихме уверено силен противник при трудни условия

  • 10 сеп 2025 | 05:40
  • 7315
  • 0
Отбор от Кипър взе Кареасо и се раздели с бивше крило на Локомотив (Пловдив)

Отбор от Кипър взе Кареасо и се раздели с бивше крило на Локомотив (Пловдив)

  • 10 сеп 2025 | 05:05
  • 4206
  • 0
Испания и Косово извадиха стари политически вражди след мач между младежи

Испания и Косово извадиха стари политически вражди след мач между младежи

  • 10 сеп 2025 | 04:59
  • 4258
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

  • 10 сеп 2025 | 12:22
  • 16400
  • 8
България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

  • 10 сеп 2025 | 10:09
  • 8896
  • 36
Интересни двубои на старта на Висшата лига

Интересни двубои на старта на Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 14:05
  • 4238
  • 1
Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 10 сеп 2025 | 07:13
  • 6470
  • 0
ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

  • 10 сеп 2025 | 12:21
  • 6371
  • 1
Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

  • 10 сеп 2025 | 03:28
  • 15919
  • 13