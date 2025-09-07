Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Норвегия
  3. Холанд се похвали с шевове след битов инцидент

Холанд се похвали с шевове след битов инцидент

  • 7 сеп 2025 | 23:27
  • 851
  • 0
Холанд се похвали с шевове след битов инцидент

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд предизвика вниманието на своите последователи в социалните мрежи с любопитна публикация от лагера си с националния отбор на Норвегия.

Холанд продължи да вкарва и под новото име
Холанд продължи да вкарва и под новото име

Нападателят качи две снимки, на които се вижда как под долната си устна той има рана, зашита с шевове. Самият Холанд обясни, че тя е вследствие на битов инцидент, като подходи с хумор към ситуацията. „Тъкмо бях ударен от врата на автобус 🖕🏻3 шева 😂“, написа към едната снимка 25-годишният играч, а към другата добави: „Всъщност изглежда доста добре“.

Въпреки куриозния инцидент Холанд надали ще има проблеми да играе в домакинството на Норвегия срещу Молдова във вторник, след като именно той донесе успеха с 1:0 в контролата с Финландия с гол от дузпа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Страхотен обрат остави отбора на Андреев на върха

Страхотен обрат остави отбора на Андреев на върха

  • 7 сеп 2025 | 21:53
  • 1861
  • 0
Испания се развилня за двойно по-голям погром в Турция

Испания се развилня за двойно по-голям погром в Турция

  • 7 сеп 2025 | 23:37
  • 27009
  • 100
Много голове и разгромни победи в световните квалификации

Много голове и разгромни победи в световните квалификации

  • 7 сеп 2025 | 23:50
  • 18453
  • 1
Германия се размина с нов срам, но отново остави много въпросителни

Германия се размина с нов срам, но отново остави много въпросителни

  • 7 сеп 2025 | 23:41
  • 10374
  • 10
Рекордьорът Депай спаси Нидерландия от издънка в мач за историята

Рекордьорът Депай спаси Нидерландия от издънка в мач за историята

  • 7 сеп 2025 | 21:18
  • 7515
  • 0
Северна Македония оглави групата си след безпроблемен успех и впечатляващо попадение

Северна Македония оглави групата си след безпроблемен успех и впечатляващо попадение

  • 7 сеп 2025 | 21:04
  • 10270
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

И Грузия ни отнесе

И Грузия ни отнесе

  • 7 сеп 2025 | 17:50
  • 154600
  • 573
Испания се развилня за двойно по-голям погром в Турция

Испания се развилня за двойно по-голям погром в Турция

  • 7 сеп 2025 | 23:37
  • 27009
  • 100
Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

  • 7 сеп 2025 | 18:09
  • 34206
  • 120
Алкарас сервира за титлата на US Open

Алкарас сервира за титлата на US Open

  • 8 сеп 2025 | 00:25
  • 25197
  • 16
Германия се размина с нов срам, но отново остави много въпросителни

Германия се размина с нов срам, но отново остави много въпросителни

  • 7 сеп 2025 | 23:41
  • 10374
  • 10
Още една сензация беляза 1/8-финалите на ЕвроБаскет 2025

Още една сензация беляза 1/8-финалите на ЕвроБаскет 2025

  • 7 сеп 2025 | 23:51
  • 21471
  • 0