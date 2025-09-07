Холанд се похвали с шевове след битов инцидент

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд предизвика вниманието на своите последователи в социалните мрежи с любопитна публикация от лагера си с националния отбор на Норвегия.

Нападателят качи две снимки, на които се вижда как под долната си устна той има рана, зашита с шевове. Самият Холанд обясни, че тя е вследствие на битов инцидент, като подходи с хумор към ситуацията. „Тъкмо бях ударен от врата на автобус 🖕🏻3 шева 😂“, написа към едната снимка 25-годишният играч, а към другата добави: „Всъщност изглежда доста добре“.

Въпреки куриозния инцидент Холанд надали ще има проблеми да играе в домакинството на Норвегия срещу Молдова във вторник, след като именно той донесе успеха с 1:0 в контролата с Финландия с гол от дузпа.

Снимки: Gettyimages