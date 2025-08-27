Холанд променя името си за националния отбор

Популярни
  • 27 авг 2025 | 15:04
Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд променя името на фланелката си за националния отбор на Норвегия. Досега той беше със стандартното “Haaland”, но отсега нататък по време на международни двубои на гърба на голаджията ще пише “Braut Haaland” (Браут Холанд), като Браут е второто му име. Предполага се, че това е с оглед на спонсорски договори и маркетингови стратегии.

"Нова глава от историята на за Норвегия. От предстоящите международни мачове Ерлинг ще играе с пълната си фамилия на фланелката на националния отбор”, съобщи официалният продавач на екипите на отбора Unisportstore.

Предстои да видим дали така ще се изписва и екипът му в Манчестър Сити.

Селекционерът на Норвегия Стале Солбакен е бил изненадан от промяната. “Досега не знаех. Все пак това си е неговото име, така че той решава”, заяви наставникът.

Холанд ще дебютира с двете имена на 4 септември, когато скандинавците ще играят контрола срещу Финландия. Пет дни по-късно на тях им предстои и световна квалификация срещу Молдова.

По същия начин наскоро промяна в изписването на името на фланелката си направи досегашният играч на Ливърпул Бен Доук. При трансфера си в Борнемут той обяви, че занапред на гърба му ще пише “Gannon Doak”. Така той искал да има от имената и на двамата си родители - Ганън по майчина линия и Доук по бащина.

