Артета информира за контузените в Арсенал и обяви кой е най-силният отбор в Англия

Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори на пресконференция преди утрешното домакинство срещу Нотингам Форест.

Испанецът започна с ъпдейт за някои от играчите в отбора. “Букайо Сака е контузен. Той все още е извън игра и се опитва да се възстанови възможно най-бързо. Трябва да уважаваме този процес. Уилям Салиба тренира днес, както и Бен Уайт. Салиба днес тренира, така че трябва да вземем решение дали да го пуснем в игра или не. Това е много добра новина. Разговорите със Сака и Салиба за новите им договори вървят добре, те искат да останат тук.

Main headlines from Arteta's press conference:



- Saliba back training already



- Saka progressing, but not ready for tomorrow



- Contract talks with Saka/Saliba are 'very, very good'. He says 'the players want to remain here and be a big part of our history'



- Havertz 'walking…

Кай Хавертц изглежда добре. Ходи свободно и започва да прави някои упражнения.За него беше много трудно решение да се подложи на операция. Но беше правилното решение. Той натоварва коляното и работи в продължение на седмици и месеци. Не мога да кажа колко време ще отнеме. Що се отнася до Габриел Жезус, той претърпя сериозна операция, ще отсъства доста месеци. Целта ни е да се върне през декември или януари, около декември ще започне тренировки”.

Артета обяви още, че новото попълнение от Байер (Леверкузен) Пиеро Инкапие може да направи дебюта си утре: "Той е играч, когото искахме от няколко години. С напускането на Якуб Кивиор също се нуждаехме от друг играч на тази позиция. Той има много опит за възрастта си и сме много щастливи, че го имаме. Готов е за игра. Тренира два дни с нас и имаше много добри изяви срещу Аржентина“.

"It will be a very difficult game!"



Mikel Arteta on facing Ange Postecoglou in his first match as Nottingham Forest head coach pic.twitter.com/SSeixmHCgd — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 12, 2025

Мениджърът на Арсенал похвали и колегата си Анге Постекоглу, за който това ще е дебют за Нотингам: "Най-голямата му сила е начинът, по който се държи. Той е оставил своя отпечатък в отбора, има ясен стил на игра, изключително приятен за гледане, научих много от него. Ще бъде труден мач. Когато има смяна на треньора, трябва да се концентрираш много повече върху себе си”.

Артета похвали още играчите си Микел Мерино и Давид Рая за представянето им. Освен това испанският специалист обяви, че счита съперникът от миналия кръг Ливърпул за най-силния отбор в първенството: “Те определено са най-силните. Те взеха може двамата най-решаващи играчи, които бяха на пазара в Европа -Флориан Виртц и Александър Исак. Направиха много добре, че ги привлякоха. Ние се грижим за себе си и за това, което трябва да направим, за да бъдем по-добри от тях. Това е всичко”.

