Постекоглу: Условията във Форест са перфектни за мен, искам да печеля трофеи

Новият старши треньор на Нотингам Форест Анге Постекоглу говори за първи път пред медиите след назначаването си. Той разказа как се е стигнало до назначаването му, коментира амбициите на клуба и отношенията си със собственика Евангелос Маринакис.
"Развълнуван съм. Не бях сигурен от къде ще се появи следващата възможност. Страхотно е отново да съм във Висшата лига и да съм начело на клуб с толкова богата история, който аз вярвам, че върви нагоре. Миналия уикенд имахме предварителни разговори, а в понеделник, когато нещата станаха сериозни, не ми трябваше много време, за да осъзная, че това е прекрасна възможност за мен", сподели Постегоклу.
Попитан относно големите очаквания към Нотингам, той заяви: “Това искам да правя, искам да печеля трофеи. Това съм правил цялата си кариера. Гледайки възможностите тук, всеки клуб иска да е успешен, но това, което видях през последните няколко години, е, че тези амбиции са подкрепени с действия. Това са перфектните условия за мен”.
Специалистът призна, че e знаел, че ще бъде уволнен от Тотнъм, въпреки че изведе тима до първи сериозен трофей от 17 години насам: “Не беше приятно. Знаех, че ще се случи, така че не беше изненада. Знаех, че ще се случи далеч преди финала. Но спечелихме, направихме парада, бяха три страхотни дни и не исках да развалям това. Имах възможност да осмисля случващото се. Дали чувствам, че не е справедливо или не, други хора взимат тези решения”.
“Беше необичайно, защото никога не ми се беше случвало преди. За първи път съм уволнен, за първи път имах такъв свободен период и четири-пет седмици със семейството. Чудиш се къде ще се открие възможност, но не мислиш прекалено много за това, защото всяка възможност, която съм имал, е идвала от неочаквано място.
Постекоглу бе попитан и за отношенията си със собственика на Нотингам Евангелос Маринакис, след като разрив между него и Нуно Еспирито Санто стана причина за уволнението на португалеца. “Не го познава добре, виждали сме се три или четири пъти. Бяхме в Атина, защото той ми връчи награда, която нямаше да откажа. Беше много мило от негова страна и означаваше много за мен, защото аз съм израснал в Австралия, но съм роден в Гърция и съм горд от двете си националности. Не съм прекарвал много време с него, но от далече трябва да се възхитиш на амбициите му и желанието му да създаде нещо специално.
Треньорът говори за предизвикателството през настоящия сезон, в който отборът ще трябва да балансира мачовете в първенството си двубои в евротурнирите: “Предизвикателство. Преживяхме го миналия сезон в Тотнъм. За всички в Европа е голямо предизвикателство с изискванията към играчите тези дни. Харесва ми състава на Нотингам. Има страхотен баланс и възможност да покриеш всички позиции и да правиш ротации, когато има нужда”.