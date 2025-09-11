Популярни
  Sportal.bg
  Нотингам Форест
  Постекоглу: Условията във Форест са перфектни за мен, искам да печеля трофеи

Постекоглу: Условията във Форест са перфектни за мен, искам да печеля трофеи

  • 11 сеп 2025 | 17:47
  • 562
  • 0

Новият старши треньор на Нотингам Форест Анге Постекоглу говори за първи път пред медиите след назначаването си. Той разказа как се е стигнало до назначаването му, коментира амбициите на клуба и отношенията си със собственика Евангелос Маринакис.

"Развълнуван съм. Не бях сигурен от къде ще се появи следващата възможност. Страхотно е отново да съм във Висшата лига и да съм начело на клуб с толкова богата история, който аз вярвам, че върви нагоре. Миналия уикенд имахме предварителни разговори, а в понеделник, когато нещата станаха сериозни, не ми трябваше много време, за да осъзная, че това е прекрасна възможност за мен", сподели Постегоклу.

Попитан относно големите очаквания към Нотингам, той заяви: “Това искам да правя, искам да печеля трофеи. Това съм правил цялата си кариера. Гледайки възможностите тук, всеки клуб иска да е успешен, но това, което видях през последните няколко години, е, че тези амбиции са подкрепени с действия. Това са перфектните условия за мен”.

Специалистът призна, че e знаел, че ще бъде уволнен от Тотнъм, въпреки че изведе тима до първи сериозен трофей от 17 години насам: “Не беше приятно. Знаех, че ще се случи, така че не беше изненада. Знаех, че ще се случи далеч преди финала. Но спечелихме, направихме парада, бяха три страхотни дни и не исках да развалям това. Имах възможност да осмисля случващото се. Дали чувствам, че не е справедливо или не, други хора взимат тези решения”.

“Беше необичайно, защото никога не ми се беше случвало преди. За първи път съм уволнен, за първи път имах такъв свободен период и четири-пет седмици със семейството. Чудиш се къде ще се открие възможност, но не мислиш прекалено много за това, защото всяка възможност, която съм имал, е идвала от неочаквано място.

Постекоглу бе попитан и за отношенията си със собственика на Нотингам Евангелос Маринакис, след като разрив между него и Нуно Еспирито Санто стана причина за уволнението на португалеца. “Не го познава добре, виждали сме се три или четири пъти. Бяхме в Атина, защото той ми връчи награда, която нямаше да откажа. Беше много мило от негова страна и означаваше много за мен, защото аз съм израснал в Австралия, но съм роден в Гърция и съм горд от двете си националности. Не съм прекарвал много време с него, но от далече трябва да се възхитиш на амбициите му и желанието му да създаде нещо специално.

Треньорът говори за предизвикателството през настоящия сезон, в който отборът ще трябва да балансира мачовете в първенството си двубои в евротурнирите: “Предизвикателство. Преживяхме го миналия сезон в Тотнъм. За всички в Европа е голямо предизвикателство с изискванията към играчите тези дни. Харесва ми състава на Нотингам. Има страхотен баланс и възможност да покриеш всички позиции и да правиш ротации, когато има нужда”.

