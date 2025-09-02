Популярни
Отказаха тройка на бивш играч на Челси и Арсенал
  • 2 сеп 2025 | 19:45
  • 1014
  • 0
Давид Луис излезе с изявление, след като беше обвинен в изпращане на поредица от заплашителни съобщения до жена.

Бившият защитник на Челси и Арсенал Давид Луис е обвинен в изпращане на заплахи към социална работничка, която е отхвърлила предложението му за тройка. 26-годишната Франсиска Каролайни Барбоса Кавалканте твърди, че футболистът я поканил да отседне в хотел във Форталеса и й предложил заедно с нейна приятелка тримата да правят секс. Според Portal Leodias той й казал, че така ще „служи на господа“.

Дамата твърди, че е отхвърлила предложението, след което е започнала да получава заплашителни съобщения в Инстаграм, което я е накарало да подаде сигнал в полицията. Това пък довело до издаването на ограничителна заповед на бившия национал на Бразилия.

Луис отрича обвиненията, че е отправял заплахи и че някога се е срещал с нея лично, но признава, че са комуникирали чрез съобщения. Според “Сън” една от предполагаемите екранни снимки на телефона (скрийншот), предоставени на полицията, съдържа предупреждение от Луис относно неговите „пари и власт“ и че синът на Кавалканте може да „плати за последствията“.

Твърди се също, че Луис е казал на жената „мога просто да те накарам да изчезнеш“. После, когато се разчуло за скандала, той й предложил около 100 000 бразилски реала (около 16 000 евро), за да мълчи.

В изявление от мениджърския екип на Луис се казва: „Както беше съобщено по-рано, въпреки че е имало кратка размяна на текстови съобщения, никога не е имало среща лице в лице между Давид Луис и лицето, отправящо противоположните твърдения. Според официално изявление от хотел Magna Praia, няма данни играчът да е отсядал в хотела до момента. Давид Луис потвърждава ангажимента си към истината и е уверен, че фактите ще бъдат надлежно изяснени.“

След това Луис публикува изявление на страницата си в Инстаграм, в което отново отрича обвиненията. Той заяви: „Никога не съм заплашвал никого, никога не съм заплашвал тази жена, никога не съм бил с нея физически, никога не съм бил в хотела, в който твърдят, че съм бил.“

Кавалканте е подала сигнал в полицията, което е довело до издаването на ограничителна заповед в рамките на 24 часа. Екипът на Луис съобщава, че са започнали съдебни процедури.

От това лято 38-годишният Луис отново е в Европа, след като премина в кипърския първенец Пафос, който ще играе в основната фаза на Шампионската лига.

Иначе футболистът е сгоден за дългогодишната си партньорка Бруна Лурейро, с която имат две дъщери.

