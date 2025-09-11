Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Бен Уайт за Виктор Гьокереш: Той е чудовище

Бен Уайт за Виктор Гьокереш: Той е чудовище

  • 11 сеп 2025 | 15:20
  • 807
  • 1
Бен Уайт за Виктор Гьокереш: Той е чудовище

Защитникът на Арсенал Бен Уайт описа новия нападател на клуба Виктор Гьокереш като "чудовище" и "един от най-сериозните професионалисти в тренировъчния процес". Шведският национал бе привлечен от Спортинг Лисабон за 63.5 милиона паунда и вече вкара два гола за лондончани. Уайт и Гьокереш бяха съотборници и в юношеските формации на Брайтън

"Той е чудовище. Живее за головете и винаги е опасност за вратата ти. Наистина не искаш да го срещаш на терена, защото така или иначе не можеш да го спреш физически. Той ще ни помогне много и няма да му бъде нужна адаптация, тъй като вече е играл в Англия. Виждали сте и преди хора, които пристигат тук и им е трудно", заяви Уайт. 

"Виктор вече е свикнал с всичко в Арсенал. Той беше в Ковънтри, след това играхме много мачове заедно в Брайтън. Виждал е за какво става въпрос и знае какво да очаква от защитите. Не мога да намеря лоша дума за него, честно казано. Този човек е един от най-сериозните професионалисти в тренировъчния процес. Точно като Мартин Йодегор", завърши защитникът. 

