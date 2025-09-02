Арсенал прати Зинченко в Нотингам

Олександър Зинченко премина под наем от Арсенал в Нотингам Форест. Украинският национал ще остана на "Сити Граунд" до края на сезона.

През миналата кампания Зинченко взе участие в 23 мача във всички турнири, в които се отличи с един гол и една асистенция.

Oleksandr Zinchenko’s message to you. 🤳 pic.twitter.com/NweDGzVIAJ — Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2025

В кариерата си халфът е играл още за Уфа, Манчестър Сити и ПСВ Айндховен. Със състава на „гражданите“ той стана четири пъти шампион на Англия, спечели четири пъти Купата на лигата и по веднъж триумфира с ФА Къп и "Карабао Къп"..

Нотингам Форест заема 10-о място в Премиър лийг, а в последния с мач допусна тежко поражение с 0:3 от Уест Хам.