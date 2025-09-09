От Нотингам обявиха новия треньор и вече се целят в трофей

От Нотингам Форест официално обявиха назначаването на Анге Постекоглу за нов мениджър на тима. Той ще наследи на поста Нуно Еспирито Санто, който бе уволнен в понеделник след конфликт със собственика на клуба Ангелос Маринакис. Постекоглу, който за последно водеше Тотнъм до края на миналата кампания и донесе на тима трофея в Лига Европа, е подписал договор за две години информира “Скай Спортс”.

Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Ange Postecoglou as the Club’s First Team Head Coach.



Postecoglou has been in management for over 25 years, arriving on Trentside with experience of regularly competing and winning trophies at the highest level.… pic.twitter.com/Yc2XLrZa7M — Nottingham Forest (@NFFC) September 9, 2025

“Назначаваме треньор на клуба, който се е доказал в печеленето на трофеи. Неговият опит във воденето на отбори на най-високо ниво, както и желанието му да изгради нещо специално във Форест, го прави фантастичен избор на човек, който да ни помогне в нашето пътешествие и постигането на целите ни. След постигането на промоцията в Премиър лийг, ние вървим напред сезон след сезон, за да си осигурим европейски турнири, а сега е време да направим следващата стъпка, за да се съревноваваме с най-добрите и да се борим за трофеи. Анге е доказал, че може да носи отличия и сме много развълнувани от това да се присъедини към нас,” се казва в изявлението на клуба.

Анге Постекоглу поема тима веднага, след като по-рано днес се появи на базата на тима и се очаква да води Нотингам през уикенда срещу Арсенал.

