  2. Нотингам Форест
  От Нотингам обявиха новия треньор и вече се целят в трофей

  9 сеп 2025 | 16:42
От Нотингам Форест официално обявиха назначаването на Анге Постекоглу за нов мениджър на тима. Той ще наследи на поста Нуно Еспирито Санто, който бе уволнен в понеделник след конфликт със собственика на клуба Ангелос Маринакис. Постекоглу, който за последно водеше Тотнъм до края на миналата кампания и донесе на тима трофея в Лига Европа, е подписал договор за две години информира “Скай Спортс”.

“Назначаваме треньор на клуба, който се е доказал в печеленето на трофеи. Неговият опит във воденето на отбори на най-високо ниво, както и желанието му да изгради нещо специално във Форест, го прави фантастичен избор на човек, който да ни помогне в нашето пътешествие и постигането на целите ни. След постигането на промоцията в Премиър лийг, ние вървим напред сезон след сезон, за да си осигурим европейски турнири, а сега е време да направим следващата стъпка, за да се съревноваваме с най-добрите и да се борим за трофеи. Анге е доказал, че може да носи отличия и сме много развълнувани от това да се присъедини към нас,” се казва в изявлението на клуба.

Анге Постекоглу поема тима веднага, след като по-рано днес се появи на базата на тима и се очаква да води Нотингам през уикенда срещу Арсенал.

Снимки: Gettyimages

