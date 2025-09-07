Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  Арсенал губи Салиба за близо месец

Арсенал губи Салиба за близо месец

  7 сеп 2025
  • 487
  • 0

Много лоши новини за Микел Артета: вече е ясно колко време ще отсъства Уилям Салиба заради контузия и това никак не е позитивно, напротив. Френският национал се контузи по време на загрявката, но първоначално си помисли, че може да играе, а в първите секунди на загубата у дома от Ливърпул (0:1) миналата неделя осъзна, че това е невъзможно.

Централният защитник ще отсъства от терените между три и четири седмици и поради това ще пропусне седем мача на „артилеристите“. Сигурно е, че ще пропусне мачовете с Нотингам Форест и с Манчестър Сити във Висшата лига, както и първия мач от груповата фаза на Шампионската лига на УЕФА с Атлетик Билбао, а също и двубоя с Порт Вейл за Купата на Лигата на Англия.

Ако най-лошият сценарий се потвърди и той отсъства цял месец, няма да е на разположение на Артета и за мачовете с Нюкасъл и Уест Хам в първенството, както и за Олимпиакос в Шампионската лига. Поради мускулната контузия той пропусна и лагера на Дешан, което го извади от състава на Франция.

Без Салиба, испанският треньор вероятно ще избере да събере лятното попълнение Кристиан Москера с Габриел Магаляеш, като бившият играч на Валенсия дори замени французина в мача с Ливърпул. Като алтернатива на пейката, Пиеро Инкапие, още едно ново попълнение, също е на разположение за дебют, като не забравяме, че Бен Уайт също може да играе на тази позиция, но е контузен.

Снимки: Gettyimages

