Дортмунд продължава със селекцията и взима португалeц, наказал през миналия сезон Барселона и Реал

Борусия (Дортмунд) ще се подсили с португалския нападател на Уулвърхамптън Фабио Силва, съобщват “The Athletic”, Фабрицио Романо и медиите в Германия.
“Жълто-черните” привличат 23-годишния футболист за сума от около 25 млн. евро, а самият той ще подпише договор за 5 години. Днес португалецът ще премине и задължителните медицински прегледи.
Силва бе привлечен от Уулвс oще през 2020 г. от Порто, но не успя да се утвърди в отбора и бе преотстъпван последователно в Андерлехт, ПСВ Айндховен, Рейнджърс и Лас Палмас. През миналия сезон в Ла Лига той отбеляза 10 гола в 24 мача за тима от Канарските острови, но те не бяха достатъчни за тима да се спаси от изпадане. Любопитното е, че два от головете на нападателя бяха срещу грандовете Барселона и Реал Мадрид.
За англичаните Силва има едва 5 попадения и 6 асистенции в общо 72 срещи. Нападателят има и 1 среща за националния отбор на Португалия.
Това ще е поредният играч от тим в Премиър лийг, който преминава в Дортмунд. Пред това лято “жълто-черните” взеха играчите на Челси Карни Чуквуемека и Аарон Анселмино, закупиха за постоянно Ян Коуто от Манчестър Сити, а освен това привлякоха и Джоуб Белингам от спечелилия промоция в английския елит Съндърланд.
