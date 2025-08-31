Борусия (Дортмунд) разби Унион и записа първи успех за сезона в Бундеслигата

Популярни
  • 31 авг 2025 | 20:36
  • 1292
  • 0

Борусия (Дортмунд) срази с 3:0 Унион (Берлин) в мач от втория кръг на Бнудеслигата. Серу Гираси (44’, 58’) отбеляза две попадения за домакините, а Феликс Нмеча (81’), който се появи като резерва, оформи крайния резултат в последните десет минути.

Домакините започнаха отлично двубоя и само в рамките на първите малко над двайсет минути пропуснаха две отлични положения за гол. Първо Гираси стреля над гредата от добра позиция, а малко след това отново той пресече връщане към вратаря Рьонов, но стражът успя да запази самообладание и да предотврати попадението. Все пак натискът на “жълто-черните” даде резултат в 44-ата минута, когато Ян Коуто осъществи отличен пробив на фланга, след което с левия крак прати перфектно центриране, а Гираси изпревари своя пазач и с крак не остави никакъв шанс на вратаря на гостите.

В самото начало на второто полувреме Андрей Илич можеше да възстанови равенството, но ударът му с глава бе спасено с много класа от Грегор Кобел. Домакините успяха да удвоят преднината си малко преди изминаването на час игра, когато великолепно двойно подаване между Максимилиан Байер и Гираси даде възможност нападателя да демонстрира скорост и да излезе очи в очи с Рьонов, за да реализира втория си гол в мача. Крайният резултат оформи появилият се от пейката Феликс Нмеча, който се възползва от лошо изчистване след корнер и с много силен удар по земя преодоля вратаря на Унион (Берлин) за трети път в мача и сложи точка на спора.

По този начин Борусия (Дортмунд) записа първи успех в първенството, след като възпитаниците на Нико Ковач започнаха с изненадващо равенство 3:3 като гост на Санкт Паули преди седмица. От своя страна за берлинчани това е първо поражение в новата кампания след успеха през миналия уикенд.

Снимки: Gettyimages

