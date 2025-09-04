Популярни
Нов в Борусия (Дортмунд) ще отсъства близо месец

Нов в Борусия (Дортмунд) ще отсъства близо месец

Новото попълнение на Борусия (Дортмунд) Фабио Силва лекува тежка контузия. Според информация на "Bild" той може да бъде извън терените до четири седмици.

По всичко личи, че нападателят няма да може да направи своя дебют за Борусия (Дортмунд) в скоро време. Дошлият от Уулвърхамптън футболист има упорит проблем в слабините, който изглежда го мъчи от известно време. Поради това първата му поява на терена преди края на септември изглежда много малко вероятна.

След като Силва пропусна победата на Дортмунд с 3:0 над Унион (Берлин) в неделя, спортният директор на „жълто-черните“ Себастиан Кел заяви:

„Фабио имаше мускулна контузия през лятото и все още е в процес на възстановяване. Ще използваме паузата за националните отбори, за да го подготвим и да го вкараме във форма, така че да може да ни помогне. Ще трябва да видим колко време ще отнеме това.“

Съобщава се, че Дортмунд е платил 22,5 милиона евро за подписа на португалския нападател.

Снимки: Gettyimages

