Борусия (Дортмунд) продължи да пазарува от Премиър лийг и официално се сдоби с нов нападател

Борусия (Дортмунд) официално привлече португалския нападател на Уулвърхамптън Фабио Силва.

“Жълто-черните” привличат 23-годишния футболист за сума от около 25 млн. евро, а самият той вече е подписал договор за 5 години, след като успешно премина и задължителните медицински прегледи. Той ще носи номер 21 в германския тим.

🇵🇹 Borussia Dortmund hat sich in der Offensive verstärkt und mit sofortiger Wirkung Stürmer Fabio Silva von den Wolverhampton Wanderers verpflichtet.



Силва бе привлечен от Уулвс oще през 2020 г. от Порто, но не успя да се утвърди в отбора и бе преотстъпван последователно в Андерлехт, ПСВ Айндховен, Рейнджърс и Лас Палмас. През миналия сезон в Ла Лига той отбеляза 10 гола в 24 мача за тима от Канарските острови, но те не бяха достатъчни за тима да се спаси от изпадане. Любопитното е, че два от головете на нападателя бяха срещу грандовете Барселона и Реал Мадрид.

За англичаните Силва има едва 5 попадения и 6 асистенции в общо 72 срещи. Нападателят има и 1 среща за националния отбор на Португалия.

"Подписването с клуб като Борусия (Дортмунд) е нещо много специално за мен. Този ​​клуб е изключително привлекателен не само в Германия, но и в цяла Европа. Познавам Борусия като страстен клуб с невероятни фенове. Сега, когато съм част от него, се изпълвам с гордост и голямо очакване. Искам да се установя бързо, да дам всичко от себе си и да направя своята част, за да осигурим успеха ни като отбор”, заяви Силва пред сайта на новия си отбор.

Това е поредният играч от тим в Премиър лийг, който премина в Дортмунд. Пред това лято “жълто-черните” взеха играчите на Челси Карни Чуквуемека и Аарон Анселмино, закупиха за постоянно Ян Коуто от Манчестър Сити, а освен това привлякоха и Джоуб Белингам от спечелилия промоция в английския елит Съндърланд.