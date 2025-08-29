Борусия (Дортмунд) продължи да пазарува от Премиър лийг и официално се сдоби с нов нападател

Популярни
  • 29 авг 2025 | 18:02
  • 263
  • 0

Борусия (Дортмунд) официално привлече португалския нападател на Уулвърхамптън Фабио Силва.

“Жълто-черните” привличат 23-годишния футболист за сума от около 25 млн. евро, а самият той вече е подписал договор за 5 години, след като успешно премина и задължителните медицински прегледи. Той ще носи номер 21 в германския тим.

Силва бе привлечен от Уулвс oще през 2020 г. от Порто, но не успя да се утвърди в отбора и бе преотстъпван последователно в АндерлехтПСВ АйндховенРейнджърс и Лас Палмас. През миналия сезон в Ла Лига той отбеляза 10 гола в 24 мача за тима от Канарските острови, но те не бяха достатъчни за тима да се спаси от изпадане. Любопитното е, че два от головете на нападателя бяха срещу грандовете Барселона и Реал Мадрид.

За англичаните Силва има едва 5 попадения и 6 асистенции в общо 72 срещи. Нападателят има и 1 среща за националния отбор на Португалия.

"Подписването с клуб като Борусия (Дортмунд) е нещо много специално за мен. Този ​​клуб е изключително привлекателен не само в Германия, но и в цяла Европа. Познавам Борусия като страстен клуб с невероятни фенове. Сега, когато съм част от него, се изпълвам с гордост и голямо очакване. Искам да се установя бързо, да дам всичко от себе си и да направя своята част, за да осигурим успеха ни като отбор”, заяви Силва пред сайта на новия си отбор.

Това е поредният играч от тим в Премиър лийг, който премина в Дортмунд. Пред това  лято “жълто-черните” взеха играчите на Челси Карни Чуквуемека и Аарон Анселмино, закупиха за постоянно Ян Коуто от Манчестър Сити, а освен това привлякоха и Джоуб Белингам от спечелилия промоция в английския елит Съндърланд.

