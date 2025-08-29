Популярни
  3. Ковач: Не искам Байер да си тръгва, той също не иска

  • 29 авг 2025 | 19:43
  • 179
  • 0
Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач не иска Максимилиан Байер да си тръгва от отбора и заяви, че германският национал също иска да остане в клуба от Бундеслигата. Английският Брентфорд е предложил 70 милиона евро за 22-годишния футболист, твърдят медийни съобщения.

Ковач, който през седмицата поднови договора си до 2027 година, коментира: "Не искам той да си тръгва. Макси също не иска да си тръгва."

Наставникът на германския тим не пожела да коментира слуховете, че Байер има две още по-изгодни оферти.

"Макси е важна част от този отбор и огромен талант", каза Нико Ковач по повод Максимилиан Байер, който беше привлечен миналата година от Хофенхайм.

Все още не е ясно обаче дали Байер ще бъде в състава на Борусия за мача срещу Унион Берлин в неделя.

Очаква се взетият под наем Аарон Анселмино да започне като титуляр, тъй като няколко защитници, включително Никлас Зюле и Нико Шлотербек, са контузени.

"Той е много умел и футболист, който със сигурност ще ни помогне от самото начало", заяви Ковач за 20-годишния аржентинец, който пристигна тази седмица от Челси.

Борусия (Дортмунд) започна сезона в Бундеслигата с равенство 3:3 в Санкт Паули, в което пропиля преднината от 3:1 в последните минути. Унион спечели първия си мач с 2:1 срещу носителя на Купата на Германия Щутгарт, а Ковач очаква отборът да бъде много по-силен от миналия сезон.

"Победата с 6:0 срещу Унион преди няколко месеца не може да се използва като ориентир. Унион Берлин промени тактически стила си на игра и започна сезона с победа. Ще трябва да се борим за успеха", увери Нико Ковач.

Снимки: Imago

