Вацке остава председател на Германската футболна лига и отхвърли идеята за мачове от Бундеслигата в чужбина

Изпълнителният директор на Борусия (Дортмунд) Ханс-Йоахим Вацке ще остане говорител на Германската футболна лига (ДФЛ). Изборът на 66-годишния ръководител беше потвърден единодушно от представителите на 36-те клуба от Бундеслигата и втора дивизия по време на общото събрание на Лигата в Берлин в сряда. Кандидатурата на Вацке беше единствена.

В съответствие с устава, той ще продължи да бъде председател на надзорния съвет на ДФЛ за нов мандат от четири години.

"Приемам номинацията и ви благодаря много за доверието", заяви Вацке.

Той ще се оттегли от поста си на изпълнителен директор на Дортмунд и ще се кандидатира за президент по време на общото събрание на клуба през ноември. Вацке е и вицепрезидент на Германската футболна федерация и член на изпълнителния комитет на УЕФА.

Футболният функционер иначе отхвърли категорично идеята за провеждане на мачове от Бундеслигата извън границите на страната. "Отговорът на този въпрос е лесен. Докато аз нося отговорност, мачове от първенството няма да бъдат провеждани извън границите на страната. Точка по въпроса", категоричен бе Вацке по време на асамблеята на ДФЛ в сряда.

Испанската Ла Лига планира да премести мача между Виляреал и Барселона през декември във Флорида, а причините за това са изцяло маркетингови. Комо и Милан пък най-вероятно ще играят двубой от италианската Серия А в Австралия през февруари, тъй като "Джузепе Меаца" ще бъде използван за Олимпиадата.

Испания и Италия вече проведоха мачове за Суперкупата в Саудитска Арабия. Преди два дни фенски организации написаха писмо до Световната футболна федерация (ФИФА) с настоятелни искания да блокира плановете за провеждане на мачове от вътрешните лиги в чужбина.

