Лекарят на Наполи даде подробности за състоянието на Лукаку

  • 11 сеп 2025 | 01:40
Лекарят на Наполи даде подробности за състоянието на Лукаку

Главният лекар на Наполи обясни степента на контузията на Ромелу Лукаку и решението да не се прибягва до операция. Белгийският нападател получи разкъсване на бедрен мускул по време на предсезонната контрола срещу Олимпиакос, което го извади от игра за четири до пет месеца.

„Говорихме вчера, възстановяването му върви добре и по предвидения график“, заяви д-р Рафаеле Канонико, пред Радио CRC.

Лукаку отлетя за Белгия за консултация със специалист, където беше взето решение да не се подлага на операция.

„Трябва да изясним, че Ромелу претърпя много сериозно разкъсване на правия бедрен мускул, което увреди и едно от сухожилията. Имахме две възможности: консервативно лечение и хирургическа намеса. Играчът реши да избере първата, като се има предвид, че времето за възстановяване е доста сходно", разкри специалистът.

„Лукаку е в Белгия с разрешението на нашия медицински щаб, така че съм в постоянен контакт с неговите терапевти и колегите ми, които работят с него там. В рамките на няколко седмици един от нашите терапевти ще бъде в Белгия, за да види напредъка и лечението му лично. Всичко е под контрол и се наблюдава от нас", добави д-р Канонико.

Снимки: Gettyimages

