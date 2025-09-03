Популярни
  Sportal.bg
  Футбол свят
  Официално: Лукаку няма да играе в Шампионската лига тази есен

Официално: Лукаку няма да играе в Шампионската лига тази есен

  • 3 сеп 2025 | 11:38
  • 734
  • 0

От Наполи окончателно няма да разчитат на своя голмайстор Ромелу Лукаку в основната фаза на Шампионската лига, след като стана ясен списъкът с регистрирани футболисти на италианския първенец за този етап от турнира.

Както е известно, причината е тежката контузия на Лукаку, която той получи в последната предсезонна контрола на тима. Очакванията са белгийският национал да отсъства от игра около три месеца, което е накарало Наполи да се лиши от неговите услуги, въпреки че нападателят щеше да е готов поне за последните два кръга през януари. Вместо това в състава на неаполитанците е включено новото попълнение Расмус Хойлунд, който беше привлечен от Манчестър Юнайтед именно за заместник на Лукаку. Сред останалите играчи, които “партенопеите” не са вкарали в списъка си за ШЛ, са новодошлият защитник Лука Марианучи и халф-бекът Паскуале Мацоки.

Друг известен нападател, който няма да играе в евротурнирите тази есен, е Чиро Имобиле, след като Болоня реши да не го регистрира за основната фаза на Лига Европа. При него причината също е травма, въпреки че става въпрос за очакван период на възстановяване от около два месеца. Освен това "рособлу" успяха да регистрират само 23-ма играчи или с двама по-малко от максималния позволен брой. За разлика от Лукаку и Имобиле, нападателят на Аталанта Адемола Луукман ще има възможност да се подвизава в мачове от евротурнирите, след като клубът го включи в състава си за ШЛ, въпреки че нигериецът дълго време бойкотираше тренировките на бергамаските и в момента му липсва игрови ритъм.

Сред регистрираните играчи на останалите италиански представители в турнирите на УЕФА - Интер, Ювентус, Рома и Фиорентина, няма изненадващи или любопитни отсъствия.

Снимки: Gettyimages

