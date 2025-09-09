Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Турция не допусна изненада срещу Полша на ЕвроБаскет 2025

Турция не допусна изненада срещу Полша на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 19:11
  • 265
  • 0
Турция не допусна изненада срещу Полша на ЕвроБаскет 2025

Турция не допусна изненада в първия 1/4-финален сблъсък от ЕвроБаскет 2025 и надви убедително Полша с 91:77, за да се превърне в първия полуфиналист на шампионата в латвийската столица Рига.

Ключов за успеха на южните ни съседи се оказа категоричният аванс, който натрупаха през втората част. Първата завърши 19:19, но във втората турците нанизаха 27 точки срещу само 13 на съперника. В третата разликата се увеличи с 1 точка след 19:18 в полза на Турция, а Полша спечели с обрат четвъртата част (26:27), но това се оказа недостатъчно.

В един момент турците водеха с 23 точки към края на третата третина, а независимо от всичките усилия, поляците не стигнаха до значително заличаване на пасива.

Най-резултатен за победителите стана талисманът им Алперен Шенгюн с трипъл-дабъл - 19 точки, 12 борби и 10 асистенции. Цели двама поляци завършиха също с 19 точки - Джордан Лойд и Матеуш Понтика, но това не помогна на "дружината" да постави под напрежение противника.

Турция продължава към полуфиналите на ЕвроБаскет без нито един загубен мач до момента. В групите те победиха последователно Сърбия, Латвия, Португалия, Естония и Чехия. На осминафиналите южните ни съседи осъществиха обрат срещу Швеция през второто полувреме и спечелиха с 85:79.

Снимки: Imago

