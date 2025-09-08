Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  България срещу Армения и Норвегия в предварителните квалификации за Евробаскет 2029

  • 8 сеп 2025 | 12:05
  • 602
  • 0

Българският национален отбор по баскетбол за мъже попадна в група с Армения и Норвегия в предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година. Жребият бе изтеглен в латвийската столица Рига, където в следващите два дни предстоят четвъртфиналите на Еврошампионата при мъжете за настоящата 2025 година.

Общо 10 национални тима ще се конкурират в този първи етап на европейските предквалификации и бяха разделени в една група от четири състава и две от по три отбора. Двубоите ще се проведат през ноември тази година, февруари 2026-а и юни-юли 2026 година.

Четири отбора - победителите в трите групи и най-добрият втори тим ще се класират за втория кръг на квалификациите, където ще се присъединят към осем състава от първия етап на същинските пресявки в зона Европа за Световното първенство през 2027 година, в които участват и предишните съперници на България - Австрия и Нидерландия в предварителните квалификации за Мондиала в Катар.

Евробаскет 2029 ще се състои в 4 държави - Естония, Гърция, Словения и Испания.

Финалите ще се проведат в испанската столица Мадрид.

Жребий за предварителните квалификации за Евробаскет 2029:

Група А 
1.Република Северна Македония 
2.Люксембург 
3.Република Ирландия
 4.Азербайджан

Група В 
1.България
 2.Армения
 3.Норвегия

Група С
 1.Словакия 
2.Албания
 3.Косово

