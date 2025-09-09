Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 07:23
  • 3107
  • 0
Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

Днес ще се изиграят първите два четвъртфинала от Европейското първенство. Елиминационната фаза се провежда в латвийската столица Рига.

В първата среща Турция се изправя срещу един от домакините на груповата фаза Полша в 17:00 часа българско време.

Турският тим надви трудно Швеция на осминафиналите - 85:79, докато поляците се справиха с Босна и Херцеговина с 80:72.

В 21:00 часа Литва ще мери сили с Гърция във втория четвъртфинал.

“Елините” имаха нелек мач срещу Израел, но все пак пречупиха Дени Авдия и компания с 84:79. Литовците пък спечелиха прибалтийското дерби с Латвия с 88:79.

