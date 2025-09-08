Селекционерът на Германия се оттегли от поста си до края на ЕвроБаскет

Националният отбор на Германия ще влезе във финалните битки за медалите на Европейското първенство без селекционер, тъй като Алекс Мумбру се оттегли от тази позиция преди четвъртфиналите. Мумбру постъпи в болница ден преди началото на ЕвроБаскет, така че грижата за отбора пое неговият помощник Алан Ибрахимагич. Испанският специалист проследи началото на континенталния шампионат от болничното легло, а на пейката се завърна в мача от осминафиналите срещу Португалия.
Все пак се видя, че испанецът не е съвсем добре, тъй като Ибрахимагич водеше по-голямата част от мача, в който Германия дълго време се мъчеше, но в последната четвърт надви португалците.
След като осминафиналите на Европейското първенство приключиха, Алекс Мумбру реши да се оттегли от поста селекционер до края на турнира, така че походът на Денис Шрьодер и компания към медалите ще бъде воден от Алан Ибрахимагич.
Припомняме, че Германия ще се изправи срещу Словения на четвъртфиналите, а в евентуален полуфинал ще играе срещу победителя от мача Финландия - Грузия.
Снимки: Imago