Време е за първите осминафинални сблъсъци на ЕвроБаскет 2025

Време е за Фазата на дирекните елиминации на ЕвроБаскет 2025. Днес ще се изиграят първите 4 осминафинални битки на шампионата на Стария континент.

Спечелилият Група А тим на Турция излиза в събота от 12:00 часа българско време срещу Швеция в първата осминафинална среща на турнира. В 15:15 ч. световният шампион Германия, спечелил безапелационно Група B, се изправя срещу участващия за първи път в историята си в директни елиминации на Европейско първенство отбор на Португалия.

В 18:30 часа един от домакините Латвия ще мери сили в интригуващо прибалтийско дерби с Литва. В последния мач за деня, от 21:45 часа, един от фаворитите за трофея Сърбия, вече без отпадналия от състава заради контузия капитан Богдан Богданович, излиза срещу друг от домакините - Финландия.