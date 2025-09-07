Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Финландия хвърли бомбата на ЕвроБаскет 2025: Никола Йокич и Сърбия са аут от турнира

Финландия хвърли бомбата на ЕвроБаскет 2025: Никола Йокич и Сърбия са аут от турнира

  • 7 сеп 2025 | 00:51
  • 275
  • 1
Финландия хвърли бомбата на ЕвроБаскет 2025: Никола Йокич и Сърбия са аут от турнира

Финландия шокира баскетболния свят, като надви Сърбия с 92:86 (28:24, 16:14, 24:18, 24:20) на осминафиналите и отстрани един от основните фаворити за титлата на ФИБА Евробаскет 2025. Скандинавците достигнаха до четвъртфиналите за втори пореден път и записаха първата си победа над балканците от 2009 г. насам. Това беше и второ поредно поражение на осминафинал за Сърбия, която беше сред фаворитите за титлата.

Финландия започна ударно и поведе с 11:1, като в средата на първата четвърт увеличи преднината си до 16:5. Сърбия успя да изравни резултата през втората част при 28:28, но не можа да продължи инерцията си. Финландците останаха близо в резултата и на почивката изоставаха само с 44:48.

Скандинавците продължиха да създават проблеми на Сърбия и дори влязоха в последните 10 минути с преднина от 68:66. Пет минути преди края Сърбия изоставаше със 71:75, но отговори с шест поредни точки, за да си върне водачеството. Тогава Елиас Валтонен реализира три ключови коша за 8 точки и 53 секунди преди сирената Финландия поведе с 87:81.

Елиас Валтонен се прояви в последните 2 минути с 8 точки, за да донесе победата на Финландия. Той завърши мача с 13 точки, но неговите кошове в заключителните минути ще го превърнат в легенда в родината му. Валтонен добави още 4 борби и 3 асистенции.

Лаури Марканен бе най-резултатен за победителите с 29 точки и 7 борби, Микаел Янтунен добави 15 точки, а Миро Литъл допринесе с 13 точки, 8 борби, 6 асистенции и 3 откраднати топки.

За Сърбия Никола Йокич отбеляза 33 точки и овладя 8 борби, а Никола Йович добави 20 точки.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Чудовищен мач на Порзингис не стигна на Латвия срещу Литва

Чудовищен мач на Порзингис не стигна на Латвия срещу Литва

  • 6 сеп 2025 | 21:29
  • 1676
  • 0
Интересни битки и една голяма изненада на осминафиналите на ЕвроБаскет 2025

Интересни битки и една голяма изненада на осминафиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 6 сеп 2025 | 23:52
  • 25704
  • 1
Черно море Тича с информация за предсезонната си подготовка

Черно море Тича с информация за предсезонната си подготовка

  • 6 сеп 2025 | 20:14
  • 607
  • 0
В Черно море Тича работата не спира

В Черно море Тича работата не спира

  • 6 сеп 2025 | 18:40
  • 674
  • 0
Германия показа мускули в края и сложи край на приказката на Португалия

Германия показа мускули в края и сложи край на приказката на Португалия

  • 6 сеп 2025 | 17:43
  • 1833
  • 0
Везенков се завърна в игра със силен мач за Олимпиакос

Везенков се завърна в игра със силен мач за Олимпиакос

  • 6 сеп 2025 | 16:07
  • 5028
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

  • 6 сеп 2025 | 19:19
  • 41333
  • 35
Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

  • 6 сеп 2025 | 17:20
  • 18488
  • 54
Сабаленка отказа Анисимова и защити титлата си на US Open

Сабаленка отказа Анисимова и защити титлата си на US Open

  • 7 сеп 2025 | 00:55
  • 10676
  • 12
Етър взе дербито с Локо (ГО) за първи успех през сезона

Етър взе дербито с Локо (ГО) за първи успех през сезона

  • 6 сеп 2025 | 16:54
  • 15690
  • 7
Вяло представяне на Англия не попречи за четвърти пореден успех по пътя към Мондиал 2026

Вяло представяне на Англия не попречи за четвърти пореден успех по пътя към Мондиал 2026

  • 6 сеп 2025 | 20:50
  • 16436
  • 5
Изиграха се седем мача от Втора лига - резултати и класиране

Изиграха се седем мача от Втора лига - резултати и класиране

  • 6 сеп 2025 | 21:11
  • 29082
  • 19