Финландия хвърли бомбата на ЕвроБаскет 2025: Никола Йокич и Сърбия са аут от турнира

Финландия шокира баскетболния свят, като надви Сърбия с 92:86 (28:24, 16:14, 24:18, 24:20) на осминафиналите и отстрани един от основните фаворити за титлата на ФИБА Евробаскет 2025. Скандинавците достигнаха до четвъртфиналите за втори пореден път и записаха първата си победа над балканците от 2009 г. насам. Това беше и второ поредно поражение на осминафинал за Сърбия, която беше сред фаворитите за титлата.
Финландия започна ударно и поведе с 11:1, като в средата на първата четвърт увеличи преднината си до 16:5. Сърбия успя да изравни резултата през втората част при 28:28, но не можа да продължи инерцията си. Финландците останаха близо в резултата и на почивката изоставаха само с 44:48.
Скандинавците продължиха да създават проблеми на Сърбия и дори влязоха в последните 10 минути с преднина от 68:66. Пет минути преди края Сърбия изоставаше със 71:75, но отговори с шест поредни точки, за да си върне водачеството. Тогава Елиас Валтонен реализира три ключови коша за 8 точки и 53 секунди преди сирената Финландия поведе с 87:81.
Елиас Валтонен се прояви в последните 2 минути с 8 точки, за да донесе победата на Финландия. Той завърши мача с 13 точки, но неговите кошове в заключителните минути ще го превърнат в легенда в родината му. Валтонен добави още 4 борби и 3 асистенции.
Лаури Марканен бе най-резултатен за победителите с 29 точки и 7 борби, Микаел Янтунен добави 15 точки, а Миро Литъл допринесе с 13 точки, 8 борби, 6 асистенции и 3 откраднати топки.
За Сърбия Никола Йокич отбеляза 33 точки и овладя 8 борби, а Никола Йович добави 20 точки.