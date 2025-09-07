Финландия хвърли бомбата на ЕвроБаскет 2025: Никола Йокич и Сърбия са аут от турнира

Финландия шокира баскетболния свят, като надви Сърбия с 92:86 (28:24, 16:14, 24:18, 24:20) на осминафиналите и отстрани един от основните фаворити за титлата на ФИБА Евробаскет 2025. Скандинавците достигнаха до четвъртфиналите за втори пореден път и записаха първата си победа над балканците от 2009 г. насам. Това беше и второ поредно поражение на осминафинал за Сърбия, която беше сред фаворитите за титлата.

Финландия започна ударно и поведе с 11:1, като в средата на първата четвърт увеличи преднината си до 16:5. Сърбия успя да изравни резултата през втората част при 28:28, но не можа да продължи инерцията си. Финландците останаха близо в резултата и на почивката изоставаха само с 44:48.

NIKOLA JOKIĆ ARE YOU JOKING 🤯🤯🤯



Just minutes into Serbia's Eurobasket opener! pic.twitter.com/e52CsT94e6 — NBA (@NBA) August 27, 2025

Скандинавците продължиха да създават проблеми на Сърбия и дори влязоха в последните 10 минути с преднина от 68:66. Пет минути преди края Сърбия изоставаше със 71:75, но отговори с шест поредни точки, за да си върне водачеството. Тогава Елиас Валтонен реализира три ключови коша за 8 точки и 53 секунди преди сирената Финландия поведе с 87:81.

Елиас Валтонен се прояви в последните 2 минути с 8 точки, за да донесе победата на Финландия. Той завърши мача с 13 точки, но неговите кошове в заключителните минути ще го превърнат в легенда в родината му. Валтонен добави още 4 борби и 3 асистенции.

UPSET OF THE CENTURY? 😱 FINLAND ELIMINATES NIKOLA JOKIC AND SERBIA FROM #EUROBASKET 2025 🤯 pic.twitter.com/lT29n9GrQ8 — BasketNews (@BasketNews_com) September 6, 2025

Лаури Марканен бе най-резултатен за победителите с 29 точки и 7 борби, Микаел Янтунен добави 15 точки, а Миро Литъл допринесе с 13 точки, 8 борби, 6 асистенции и 3 откраднати топки.

THE MAN WHO CHANGED FINNISH BASKETBALL FOREVER.



LAURI MARKKANEN DROPS 29 PTS TO ELIMINATE JOKIC & SERBIA!#EUROBASKET pic.twitter.com/dN2IRgyrnC — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

За Сърбия Никола Йокич отбеляза 33 точки и овладя 8 борби, а Никола Йович добави 20 точки.