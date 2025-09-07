Осминафиналите на ЕвроБаскет 2025 продължават с Дончич, Янис и нови интригуващи битки

Европейското първенство продължава днес с останалите 4 срещи от осминафиналите на турнира.

В 12:00 часа българско време един от домакините на груповата фаза на надпреварата Полша ще мери сили с Босна и Херцеговина. В 15:15 Франция излиза срещу Грузия, а Италия се изправя срещу Лука Дончич и Словения в 18:30 часа. В последния сблъсък от осминафиналите Янис Адетокунбо и Гърция играят с Израел от 21:45 ч.

В събота станаха ясни четири от финалистите. Финландия сензационно изхвърли един от главните претенденти за трофея Сърбия, а другите три тима, продължаващи напред, са Турция, Германия и Литва.