Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Осминафиналите на ЕвроБаскет 2025 продължават с Дончич, Янис и нови интригуващи битки

Осминафиналите на ЕвроБаскет 2025 продължават с Дончич, Янис и нови интригуващи битки

  • 7 сеп 2025 | 07:00
  • 609
  • 0
Осминафиналите на ЕвроБаскет 2025 продължават с Дончич, Янис и нови интригуващи битки

Европейското първенство продължава днес с останалите 4 срещи от осминафиналите на турнира.

В 12:00 часа българско време един от домакините на груповата фаза на надпреварата Полша ще мери сили с Босна и Херцеговина. В 15:15 Франция излиза срещу Грузия, а Италия се изправя срещу Лука Дончич и Словения в 18:30 часа. В последния сблъсък от осминафиналите Янис Адетокунбо и Гърция играят с Израел от 21:45 ч.

В събота станаха ясни четири от финалистите. Финландия сензационно изхвърли един от главните претенденти за трофея Сърбия, а другите три тима, продължаващи напред, са Турция, Германия и Литва.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Финландия хвърли бомбата на ЕвроБаскет 2025: Никола Йокич и Сърбия са аут от турнира

Финландия хвърли бомбата на ЕвроБаскет 2025: Никола Йокич и Сърбия са аут от турнира

  • 7 сеп 2025 | 00:51
  • 3054
  • 2
Интересни битки и една голяма изненада на осминафиналите на ЕвроБаскет 2025

Интересни битки и една голяма изненада на осминафиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 6 сеп 2025 | 23:52
  • 29409
  • 1
Чудовищен мач на Порзингис не стигна на Латвия срещу Литва

Чудовищен мач на Порзингис не стигна на Латвия срещу Литва

  • 6 сеп 2025 | 21:29
  • 2164
  • 0
Черно море Тича с информация за предсезонната си подготовка

Черно море Тича с информация за предсезонната си подготовка

  • 6 сеп 2025 | 20:14
  • 705
  • 0
В Черно море Тича работата не спира

В Черно море Тича работата не спира

  • 6 сеп 2025 | 18:40
  • 794
  • 0
Германия показа мускули в края и сложи край на приказката на Португалия

Германия показа мускули в края и сложи край на приказката на Португалия

  • 6 сеп 2025 | 17:43
  • 2045
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

  • 7 сеп 2025 | 06:15
  • 2174
  • 2
50 000 души чакат "лъвовете"

50 000 души чакат "лъвовете"

  • 7 сеп 2025 | 06:40
  • 1424
  • 1
Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

  • 6 сеп 2025 | 19:19
  • 45912
  • 39
Сабаленка отказа Анисимова и защити титлата си на US Open

Сабаленка отказа Анисимова и защити титлата си на US Open

  • 7 сеп 2025 | 00:55
  • 17403
  • 18
40-годишният Кристиано влетя ударно и в тези квалификации на Португалия

40-годишният Кристиано влетя ударно и в тези квалификации на Португалия

  • 6 сеп 2025 | 20:50
  • 32011
  • 151