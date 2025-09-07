Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Нова "бомба" на ЕвроБаскет

Нова "бомба" на ЕвроБаскет

  • 7 сеп 2025 | 18:55
  • 925
  • 0
Нова "бомба" на ЕвроБаскет

Отборът на Грузия поднесе още една сензация на Европейското първенство по баскетбол, отстранявайки един от фаворитите Франция. Грузинците се наложиха с 80-70 над "петлите" и продължават напред към 1/4-финалите в първенството на Стария континент.

Срещата започна с леко предимство за отбора на Грузия, който поведе с 24-20 след 10 минути игра, а на почивката предимството им падна само на точка. След паузата французите отново позволиха изоставане от 4 точки, които нараснаха до 10 в последните 10 минути на двубоя.

Торнике Шенгелия и Камар Болдуин вкараха по 24 точки за Грузия, а Сандро Мамукелашвили реализира 14 точки.

За Франция Силвиан Франциско вкара 14 точки.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Балкан даде старт на тренировките преди турнира с Апоел Тел Авив

Балкан даде старт на тренировките преди турнира с Апоел Тел Авив

  • 7 сеп 2025 | 15:39
  • 2609
  • 0
Полша се измъчи срещу Босна, но е сред осемте най-добри

Полша се измъчи срещу Босна, но е сред осемте най-добри

  • 7 сеп 2025 | 14:51
  • 746
  • 0
1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Грузия изхвърли Франция

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Грузия изхвърли Франция

  • 7 сеп 2025 | 14:21
  • 13293
  • 0
Кармело Антъни и Дуайт Хауърд бяха приети в баскетболната Зала на славата

Кармело Антъни и Дуайт Хауърд бяха приети в баскетболната Зала на славата

  • 7 сеп 2025 | 13:16
  • 810
  • 0
Светислав Пешич: Никой не обича да губи, трудно е за всички

Светислав Пешич: Никой не обича да губи, трудно е за всички

  • 7 сеп 2025 | 11:08
  • 1680
  • 0
Финландия хвърли бомбата на ЕвроБаскет 2025: Никола Йокич и Сърбия са аут от турнира

Финландия хвърли бомбата на ЕвроБаскет 2025: Никола Йокич и Сърбия са аут от турнира

  • 7 сеп 2025 | 00:51
  • 7836
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

И Грузия ни отнесе

И Грузия ни отнесе

  • 7 сеп 2025 | 17:50
  • 129407
  • 448
Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

  • 7 сеп 2025 | 18:09
  • 15020
  • 54
Недялков пита: Къде ни играят футболистите?

Недялков пита: Къде ни играят футболистите?

  • 7 сеп 2025 | 18:25
  • 10555
  • 19
Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

  • 7 сеп 2025 | 17:17
  • 29032
  • 18
Миланов: Трябва да си поемем отговорността

Миланов: Трябва да си поемем отговорността

  • 7 сеп 2025 | 18:13
  • 3449
  • 11
1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Грузия изхвърли Франция

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Грузия изхвърли Франция

  • 7 сеп 2025 | 14:21
  • 13293
  • 0