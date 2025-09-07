Нова "бомба" на ЕвроБаскет

Отборът на Грузия поднесе още една сензация на Европейското първенство по баскетбол, отстранявайки един от фаворитите Франция. Грузинците се наложиха с 80-70 над "петлите" и продължават напред към 1/4-финалите в първенството на Стария континент.

Срещата започна с леко предимство за отбора на Грузия, който поведе с 24-20 след 10 минути игра, а на почивката предимството им падна само на точка. След паузата французите отново позволиха изоставане от 4 точки, които нараснаха до 10 в последните 10 минути на двубоя.

Торнике Шенгелия и Камар Болдуин вкараха по 24 точки за Грузия, а Сандро Мамукелашвили реализира 14 точки.



За Франция Силвиан Франциско вкара 14 точки.