Барселона навлиза във финална фаза относно завръщането на “Камп Ноу”

Важен ден очаква Барселона относно завръщането на отбора в ремонтирания “Камп Ноу”, пише “Мундо Депортиво”. Клубът навлиза в последна фаза към връщането в дома си и очаква днес да получи удостоверението за завършване на строителството. Документът пък ще позволи на общинския съвет в града да издаде разрешение за ползване на съоръжението и съответно мачове с публика.
Сертификатът за завършване на ремонтните дейности, който днес пристига в общината, трябва да бъде подписан от ръководството на строителството, ръководството на изпълнението на строителството, строителната компания "Limak" и самия клуб. Според плановете реконструираният стадион трябва да събира 105 000 души след окончателния край на ремонтните дейности.
Интериорът на “Камп Ноу” е практически готов, с изключение на съблекалнята на домакините, за която вече беше обявено, че няма да бъде на разположение на играчите на Барса, което ще принуди футболистите да се преобличат в една от двете вече завършени съблекални за гости.
Докато общината на Барселона обработва лиценза на стадиона, в края на август се очаква представители на Ла Лига и УЕФА да посетят “Спотифай Камп Ноу”, за да проверят състоянието на ремонта на стадиона. Както е обичайно в такива случаи, когато стадионът е в ремонт, от Барса клуба вече се съобщили алтернативния план, който ще приложи, в случай че завръщането се забави, като това е използваният през миналия сезон стадион “Монтжуик”.
Каталунците обаче са уверени, че ще успеят да спазят предвидените срокове, за да се насладят на дългоочакваното завръщане у дома. Целта е домакинството с Валенсия от 4-тия кръг на Ла Лига на 13/14 септември да се проведе при частично отворен “Камп Ноу” с около 27 000 зрители. Все още обаче не е сигурно дали това ще се случи, след като досега се получиха забавяния с ремонтните дейности и клубът не успя да играе на стадиона си с Комо за трофея “Жоан Гампер”, както бе планирано.
Друг ключов фактор за завръщането на “Спотифай Камп Ноу” е жребият за груповата фаза на Шампионската лига. Ако първият кръг от основната фаза е домакинство (б.ред. - на 16/17 септември), всичко трябва да е наред около тази дата, тъй като УЕФА изисква всички домакински мачове от груповата фаза да се играят на един и същ стадион. Ако първият мач на Барселона в ШЛ е гостуване, то клубът ще има повече време да получи лиценз и да се завърне в дома си.
Снимки: Imago