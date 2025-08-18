Барселона навлиза във финална фаза относно завръщането на “Камп Ноу”

Важен ден очаква Барселона относно завръщането на отбора в ремонтирания “Камп Ноу”, пише “Мундо Депортиво”. Клубът навлиза в последна фаза към връщането в дома си и очаква днес да получи удостоверението за завършване на строителството. Документът пък ще позволи на общинския съвет в града да издаде разрешение за ползване на съоръжението и съответно мачове с публика.

🏟 Fase final para abrir el Spotify Camp Nou



✍ @JoanPoquiEraso https://t.co/TYPRKKLkLn — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 18, 2025

Сертификатът за завършване на ремонтните дейности, който днес пристига в общината, трябва да бъде подписан от ръководството на строителството, ръководството на изпълнението на строителството, строителната компания "Limak" и самия клуб. Според плановете реконструираният стадион трябва да събира 105 000 души след окончателния край на ремонтните дейности.

Интериорът на “Камп Ноу” е практически готов, с изключение на съблекалнята на домакините, за която вече беше обявено, че няма да бъде на разположение на играчите на Барса, което ще принуди футболистите да се преобличат в една от двете вече завършени съблекални за гости.

‼️Barça are in the final steps to reopen the Spotify Camp Nou.



The club expects the completion certificate today, which will allow the city council to issue the occupancy license.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/PPb8F6S6Ij — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 18, 2025

Докато общината на Барселона обработва лиценза на стадиона, в края на август се очаква представители на Ла Лига и УЕФА да посетят “Спотифай Камп Ноу”, за да проверят състоянието на ремонта на стадиона. Както е обичайно в такива случаи, когато стадионът е в ремонт, от Барса клуба вече се съобщили алтернативния план, който ще приложи, в случай че завръщането се забави, като това е използваният през миналия сезон стадион “Монтжуик”.

Каталунците обаче са уверени, че ще успеят да спазят предвидените срокове, за да се насладят на дългоочакваното завръщане у дома. Целта е домакинството с Валенсия от 4-тия кръг на Ла Лига на 13/14 септември да се проведе при частично отворен “Камп Ноу” с около 27 000 зрители. Все още обаче не е сигурно дали това ще се случи, след като досега се получиха забавяния с ремонтните дейности и клубът не успя да играе на стадиона си с Комо за трофея “Жоан Гампер”, както бе планирано.

In case Barcelona can't return to the Spotify Camp Nou in mid September, Montjuic is the alternative.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/6fegfGkIuh — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 18, 2025

Друг ключов фактор за завръщането на “Спотифай Камп Ноу” е жребият за груповата фаза на Шампионската лига. Ако първият кръг от основната фаза е домакинство (б.ред. - на 16/17 септември), всичко трябва да е наред около тази дата, тъй като УЕФА изисква всички домакински мачове от груповата фаза да се играят на един и същ стадион. Ако първият мач на Барселона в ШЛ е гостуване, то клубът ще има повече време да получи лиценз и да се завърне в дома си.

Следвай ни:

Снимки: Imago