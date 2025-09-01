Още един проблем за Сърбия - Йокич тренира с бинтована ръка

Националният отбор на Сърбия ще премери сили по-късно днес с тима на Чехия, който е смятан за най-голямото разочарование в групата. Мачът е с начален час 21:15, а по обяд възпитаниците на Светислав Пешич имаха насрочена последна тренировка преди този сблъсък.

"Орлите" пристигнаха с автобус за тренировката и още пред залата се виждаше, че в отбора цари добра атмосфера, въпреки че капитанът Богдан Богданович приключи участието си на ЕвроБаскет поради контузия. По-късно същата картина, що се отнася до настроението, се видя и в залата, където адашите Никола Йокич и Милутинов се състезаваха в стрелба.

Между другото, чехите отбелязаха едва 50 точки срещу Португалия (50:62), след това загубиха от Турция (78:92) и в последния си мач се провалиха срещу тима на Естония, който е най-слабият съперник от споменатите (75:89). Противникът е идеален за ситуацията, в която се намират сърбите – за възвръщане на самочувствието, за повдигане на отбора и за почивка на основните играчи, особено на първия сред тях – Никола Йокич.

И като стана дума за почивка и Никола Йокич, на днешната тренировка той се появи с напълно бинтована дясна ръка, съобщава Sportal.rs. Дали е превантивно, или заради онова неприятно падане в мача с Латвия, не е известно.

На вчерашната тренировка – само двама баскетболисти

Баскетболистите на Сърбия проведоха в неделя тренировка преди мача с Чехия в понеделник, като интересното е, че на нея се появиха само двама от "орлите" – Ваня Маринкович и Василие Мицич.

Разбира се, това не е учудващо, имайки предвид, че в петък "орлите" изиграха тежък мач с Португалия, а ден по-късно имаше драма в срещата с домакина Латвия, така че е ясно защо повечето играчи са почивали в деня преди сблъсъка с чехите.

Вътрешна снимка: Sportal.rs