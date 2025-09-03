Шенгюн се развихри, а Турция спечели битката със Сърбия

Турция спечели Група А на ЕвроБаскет 2025. Това стана факт след победа на южните ни съседи с 95:90 над Сърбия в решаваща битка за първото място в тази група.

Алперен Шенгюн направи фантастичен мач за Турция, като с ключови отигравания в последните секунди, както в атака, така и в защита, беше с огромен принос за успеха на тима си. Центърът на Хюстън Рокетс завърши двубоя с 28 точки, 13 борби и 8 асистенции, а Шейн Ларкин също се развихри с 23 точки и 9 асистенции за победителите. С 16 точки се отчете Джеди Осман.

За Сърбия Никола Йокич записа 22 точки, 9 борби и 4 асистенции, а Марко Гудурич реализира 12 точки.

За Сърбия това бе първо поражение от началото на турнира и то идва в отсъствието на капитана на тима Богдан Богданович, който пропуска остатъка от шампионата заради травма. Турция пък е с 5 победи от 5 мача и на осминафиналите ще има за съперник Швеция. Сърбите пък се изправят на осминафиналите срещу съдомакина Финландия.

