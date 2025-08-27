Сърбия с мощно начало на Евробаскет

Популярни
  • 27 авг 2025 | 22:58
  • 275
  • 0
Сърбия започна мощно участието си на Евробаскет 2025. Западните ни съседи разбиха Естония с 98:64 (32:12, 24:17, 30:15, 12:20) в първия си мач от група "А". По този начин те защитиха статута си на фаворит в турнира и дадоха сериозна заявка за нещо голямо на този шампионат.

Още от самото начало сърбите правеха каквото си искат на паркета и след първата четвърт вече имаха 20 точки преднина, която продължи да се увеличава в следващите две четвърти, като в един момент достигнасрамните 44 точки. Единствено в последната част балканците намалиха оборотите и позволиха на съперника си да направи загубата си малко по-почетна.

Центърът Никола Йович бе най-резултатният играч за Сърбия в този мач с 18 точки на сметката си. Алекса Аврамович добави 13, а Филип Петрушев бе с 12. Всъщност всички от стартовата петица на Светислав Пешич завършиха мача с двуцифрен резултат, а голямата звезда Никола Йокич направи дабъл-дабъл от 11 точки и 10 борби.

За Естония Хенри Дрел вкара 11 точки, Артур Кононцук завърши с 10, а Каспар Трайер добави 8.

Така Сърбия вече има първи 2 точки в актива си в групата, колкото имат и Турция и Португалия. Следващият мач на тима е с Португалия на 29 август.

Естония пък започна лошо турнира, но ще има шанс за поправка във втория си мач срещу Латвия.

Снимки: Imago

