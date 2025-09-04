Популярни
Почивка за сръбските национали, само един играч се появи на тренировка

  • 4 сеп 2025 | 15:48
  • 56
  • 0
Националите на Сърбия имат почивен ден, след като с резултат 4-1 в Група А си осигуриха класиране за осминафиналите на ЕвроБаскет. Мачът срещу Турция в края на груповата фаза беше загубен от западните ни съседи с 90:95.

Следващият съперник на Сърбия е съдомакинът Финландия, който продължи напред като трети отбор в Група B, откъдето за елиминационната фаза се класираха още Германия, Литва и Швеция.

"Орлите" трябваше да тренират от 14:50 до 15:50 часа, но селекционерът Светислав Пешич взе решение това да бъде почивен ден за отбора, като тренировката е по желание. Гардът Василие Мицич бе единственият играч, който проведе занимание.

И следващият съперник на Сърбия предприе същия ход. Тяхната тренировка беше насрочена за 19:30 часа, но беше решено отборът да си почине. Тренировки отмениха още португалците, турците и латвийците. Според програмата, Швеция, Литва и Германия остават да тренират. Все пак не е изключено още някой да отмени тренировка, тъй като всички ще имат още един ден почивка преди осминафиналите.

Снимки: Imago

