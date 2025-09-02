Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Сърбия си свърши работата с Чехия

Сърбия си свърши работата с Чехия

  • 2 сеп 2025 | 00:30
  • 456
  • 0
Сърбия си свърши работата с Чехия

Отборът на Сърбия победи с 82-60 Чехия в мач от група A на ЕвроБаскет, изиграл се по-рано тази вечер в Латвия.

Срещата започна ударно за сърбите, които вкараха 27 точки в първите 10 минути, но позволиха на съперника си да реализира едва 5 точки. Последва равностойна втора четвърт (18-18), а след почивката чехите дори успяха да намалят пасива си на 18 точки. Последните минути обаче бяха спечелени от "плавите", които си подпечатаха и успеха в срещата.

Алекса Аврамович беше най-резултатен за Сърбия с 14 точки, Филип Петрушев вкара 13, а 12 реализира Никола Милутинов.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Ден 6 на ЕвроБаскет, ето какво се случи

Ден 6 на ЕвроБаскет, ето какво се случи

  • 1 сеп 2025 | 23:26
  • 11923
  • 0
Порзингис и Латвия подчиниха Португалия

Порзингис и Латвия подчиниха Португалия

  • 1 сеп 2025 | 20:22
  • 1078
  • 0
Черно море Тича се събра за първа тренировка за новия сезон в Sesame НБЛ

Черно море Тича се събра за първа тренировка за новия сезон в Sesame НБЛ

  • 1 сеп 2025 | 20:09
  • 1421
  • 2
Рекорди за Германия след опустошителната победа над Великобритания

Рекорди за Германия след опустошителната победа над Великобритания

  • 1 сеп 2025 | 20:01
  • 943
  • 0
Евгения Василева преподписа с Берое

Евгения Василева преподписа с Берое

  • 1 сеп 2025 | 18:35
  • 1089
  • 0
Германия се изгаври с Великобритания

Германия се изгаври с Великобритания

  • 1 сеп 2025 | 18:26
  • 1374
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 171516
  • 43
Големият трансфер е факт: Исак е футболист на Ливърпул

Големият трансфер е факт: Исак е футболист на Ливърпул

  • 1 сеп 2025 | 23:37
  • 6968
  • 7
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 40112
  • 40
Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 1 сеп 2025 | 19:52
  • 10561
  • 7
Ден 6 на ЕвроБаскет, ето какво се случи

Ден 6 на ЕвроБаскет, ето какво се случи

  • 1 сеп 2025 | 23:26
  • 11923
  • 0
Ден 9 на US Open: Синер, Швьонтек, Винъс Уилямс и шампионски сблъсък при жените

Ден 9 на US Open: Синер, Швьонтек, Винъс Уилямс и шампионски сблъсък при жените

  • 2 сеп 2025 | 00:00
  • 6962
  • 0