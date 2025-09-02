Сърбия си свърши работата с Чехия

Отборът на Сърбия победи с 82-60 Чехия в мач от група A на ЕвроБаскет, изиграл се по-рано тази вечер в Латвия.

Срещата започна ударно за сърбите, които вкараха 27 точки в първите 10 минути, но позволиха на съперника си да реализира едва 5 точки. Последва равностойна втора четвърт (18-18), а след почивката чехите дори успяха да намалят пасива си на 18 точки. Последните минути обаче бяха спечелени от "плавите", които си подпечатаха и успеха в срещата.

Алекса Аврамович беше най-резултатен за Сърбия с 14 точки, Филип Петрушев вкара 13, а 12 реализира Никола Милутинов.