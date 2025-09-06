Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Сърбия
  3. Неудържимият Влахович донесе три точки и на Сърбия

Неудържимият Влахович донесе три точки и на Сърбия

  • 6 сеп 2025 | 18:07
  • 1713
  • 0
Неудържимият Влахович донесе три точки и на Сърбия

Намиращият се в отлична форма Душан Влахович донесе успеха над Сърбия с 1:0 над Латвия като гост в световна квалификация от група “К”. Нападателят на Ювентус се разписа с 12-тата минута с далечен удар.

Така сърбите вече имат 7 точки и очакват сблъсъка с Англия в Белград в понеделник. Албания и Андора са другите съперници в групата.

Отборът на Драган Стойкович определено доминираше, отправи 20 удара към вратата на съперника, но пропусна да си подсигури победата с второ попадение, заради което в края за малко да си изпати, тъй като в добавеното време домакините удариха греда с едно от малко си положения.

За Влахович това попадение е трето поредно през сезона, като той има две и с екипа на Ювентус в изминалите два кръга в Серия “А”. Ако прибавим и контролите на "бианконерите", то нападателят вкарва в пет последователни срещи.

Латвийците остават с 4 точки и в следващия кръг ще гостуват на Албания.

