Джеко и компания вилняха в Сан Марино

Босна и Херцеговина продължи безупречното си представяне вквалификациите за световно първенство в група "Н". Балканците записаха четвърта победа от четири мача, след като разбиха аутсайдера Сан Марино с 6:0 като гост.

Мачът тръгна зле за Сан Марино, който остана в намален състав още в 16-ата минута. Алесандро Голинучи пое към съблекалните, след като задържа откъсващия се Керим Алайбегович и получи директен червен картон.

Босна се възползва моментално от численото си предимство и в 21-вата минута поведе в резултата. Бенямин Тахирович порази вратата на домакините с далечен удар по земя.

Домакините удържаха този резултат до полувремето, но през втората част рухнаха. Един Джеко заби два гола в 78-ата и 72-рата минута, правейки резултата класически, а освен него се разписаха и Самед Баджар в 81-вата, Керим-Сам Алайбегович в 85-ата и Нихад Муякич в 89-ата минута.

Така Босна и Херцеговина остава лидер в групата с пълен актив от 12 точки. Сан Марино пък допусна пета поредна загуба и е на дъното с нулев актив.