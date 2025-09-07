Популярни
Австрия пречупи Кипър с дузпа

  7 сеп 2025
Австрия запази безупречната си серия в световните квалификации от група "Н". Тимът надделя с 1:0 над Кипър и има 3 победи от 3 изиграни мача.

Успехът на домакините на "Райфайзен Арена" в Линц не дойде никак лесно. Гостите от Кипър стояха напълно равностойно и дори отправиха повече точни удари в хода на мача.

Късметът обаче се усмихна на Австрия в 54-тата минута, когато бе отсъдена дузпа за нарушение на Христос Шелис срещу Кристоф Баумгартнер, а Марсел Забитцер реализира наказателния удар за 1:0.

Това се оказа и победния гол за Австрия, като тимът заема 2-рото място в групата с 9 точки и мач по-малко от лидера Босна и Херцеговина, който е с 12. Кипър пък е с 3 точки на 4-тата позиция във временното класиране.

Снимки: Imago

