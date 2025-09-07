Популярни
  Ейре се добра до точка срещу Унгария в края

Ейре се добра до точка срещу Унгария в края

  7 сеп 2025 | 00:11
Ейре се добра до точка срещу Унгария в края

Отборите на Ейре и Унгария направиха вълнуващо реми 2:2 в сблъсъка помежду си от 1-вия кръг в група "F". Гостите поведоха с ранни голове, но домакините показаха характер и се добраха до точката, макар и с гол в самия край на мача.

Унгария поведе в резултата още в 3-тата минута. Барнабаш Варга получи пас зад защитата и хладнокръвно реализира за 0:1.

В 16-ата минута гостите удвоиха преднината си. Роланд Шалай се разписа с глава след центриране от корнер на Доминик Собослай.

Второто полувреме обаче започна с натиск на Ейре и в 49-ата минута домакините намалиха изоставането си с гол на Еван Фъргюсън при едно меле пред вратата.

Три минути по-късно гостите останаха в намален състав, след като Роланд Шалай получи директен червен картон за опасен фаул.

Ирландците опитаха да се възползват от численото си предимство и бяха близо до изравняването в 72-рата минута, когато удар на Сами Шмодикс бе изчистен от защитник на голлинията.

Изравнителният гол все пак дойде в 93-тата минута на двубоя. Адам Ида се разписа с глава след центриране на Райън Манинг и оформи крайното 2:2.

Така двата тима записаха по една точка в актива си и тепърва ще водят тежка битка за челните места с Португалия, който вече записа първи успех на сметката си с гръмко 5:0 над Армения.

Снимки: Gettyimages

