Армения - Португалия, Кристиано е титуляр (съставите)

Отборът на Португалия стартира пътя си към Мондиал 2026 с гостуване на Армения в мач от група “F”. Световната квалификация в Ереван е с начален час 19:00.

В тази група има още само два тима - Република Ирландия и Унгария, които по-късно днес се срещат в Дъблин.

За отбора на Кристиано Роналдо това е първи мач след триумфа в Лига на нациите през юни, когато иберийците надвиха Испания след дузпи. Това е и първи двубой след трагичната загуба на Диого Жота.

Очаквано Кристиано Роналдо е титуляр за португалците, като близо до него ще бъде съотборникът му в Ал-Насър Жоао Феликс.

🇦🇲

World Cup Qualification 🏆 : La compo de l’Arménie 🇦🇲 pour affronter le Portugal 🇵🇹 ! pic.twitter.com/Xyrsg4TH28 — Arménie Football (@ArmenieFootball) September 6, 2025