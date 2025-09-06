Популярни
  Армения - Португалия, Кристиано е титуляр (съставите)

Армения - Португалия, Кристиано е титуляр (съставите)

  • 6 сеп 2025 | 17:45
Армения - Португалия, Кристиано е титуляр (съставите)

Отборът на Португалия стартира пътя си към Мондиал 2026 с гостуване на Армения в мач от група “F”. Световната квалификация в Ереван е с начален час 19:00.

В тази група има още само два тима - Република Ирландия и Унгария, които по-късно днес се срещат в Дъблин.

За отбора на Кристиано Роналдо това е първи мач след триумфа в Лига на нациите през юни, когато иберийците надвиха Испания след дузпи. Това е и първи двубой след трагичната загуба на Диого Жота.

Очаквано Кристиано Роналдо е титуляр за португалците, като близо до него ще бъде съотборникът му в Ал-Насър Жоао Феликс.

Контузията на Гави е по-сериозна от очакваното

  • 6 сеп 2025 | 15:39
Реал Мадрид ще бори контузиите с изкуствения интелект

  • 6 сеп 2025 | 14:51
В ПСЖ бесни след случилото се на мача на Франция вчера

  • 6 сеп 2025 | 14:31
Ван дер Сар: Нямам търпение за благотворителния мач на легендите

  • 6 сеп 2025 | 14:26
Дешан: Имахме много за губене

  • 6 сеп 2025 | 14:18
Френки де Йонг на преглед в Барселона заради проблема си

  • 6 сеп 2025 | 14:17
Локо (ГО) 0:1 Етър, Ушагелов бележи и направи непростим пропуск

  • 6 сеп 2025 | 16:54
Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

  • 6 сеп 2025 | 17:20
Англия 0:0 Андора, дебютант в състава на Тухел

  • 6 сеп 2025 | 18:19
Българският финал в Ню Йорк: Иван Иванов 7:5, 2:2 Александър Василев

  • 6 сеп 2025 | 18:49
Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

  • 6 сеп 2025 | 15:53
Започна кръгът във Втора лига - валят голове, Фратрия няма спирка

  • 6 сеп 2025 | 12:46
