Бесният Нагелсман след фиаското срещу Словакия: Писна ми!

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман изрази критиките си след злополучния мач на играчите му срещу Словакия, загубен от тях с 0:2.

Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима

“Нямам обяснение. Като цяло всички трябва да разберат, че отиваме на Световното първенство и искаме да се представим добре там. Днес бяхме много далеч от това във всичко. Може би не трябва да разчитаме на висококачествени играчи, а на такива, които са готови да дадат всичко от себе си. Не искам да чувам повече за ниво. Писна ми!”, каза Нагелсман.

Julian Nagelsmann furious at his players for the lack of 'emotionality' and 'desire' shown on the pitch: "Apart from 2-3 injured players, these are the best quality players we have in Germany. Maybe next time we have to call up players with less quality but who will give… pic.twitter.com/Wx7CcsjbLh — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 4, 2025

В следващия кръг германският отбор ще играе срещу Северна Ирландия, който взе своя мач срещу Лихтенщайн с 3:1.