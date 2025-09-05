Кимих: Знаем, че изиграхме много слаб мач

Капитанът на Германия Йошуа Кимих призна, че представянето на отбора е било слабо и трябва нещо да се промени. Вчера Бундестимът загуби с 0:2 при гостуването си на Словакия в първия си мач от световните квалификации.

“В нито една фаза от мача не показахме смелост, от първата минута. Не става дума за схемата, тактиката, дали ще сме с трима или четирима в защита. Става дума за отношение. Трябва да се представим по-добре следващия мач. Трябва да се подкрепяме”, коментира Кимих след срещата.

🚨🇩🇪 Joshua Kimmich after 2-0 loss to Slovakia: "If we continue like this, we won't even qualify for the World Cup." 🏆❌ 🚫 @SkySportDE pic.twitter.com/kSy5fycbHB — H❗ (@HistorNOfficial) September 5, 2025

“Знаем, че изиграхме много слаб мач, всеки от нас. Да се сочим с пръст няма да помогне. Преди мача си говорихме за спечелване на Световното първенство, но първо трябва да се класираме. Ако играем така, няма да е лесно. Сега имаме два дни и всеки трябва да се погледне в огледалото и да се замисли. Сигурен съм, че ще покажем реакция и съвсем различно отношение в следващия мач”, допълни той.

Снимки: Gettyimages