Още един проблем в атака за Бундестима

Нов проблем се появи пред селекционера на Германия Юлиан Нагелсман, който и без това е под сериозно напрежение след много слабия мач и загубата от Словакия с 0:2 в началото на световните квалификации.

Niclas Füllkrug fällt aufgrund von muskulären Problemen in der linken Wade aus. ❌ Für den verletzten Stürmer wird Maximilian Beier nachnominiert. Das bestätigte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel gegen die Slowakei in der ARD.#SkySport #DFBTeam #SVKGER pic.twitter.com/QZcdVI9AMZ — Sky Sport (@SkySportDE) September 4, 2025

Става въпрос за травма на нападателя на Уест Хам Никлас Фюлкруг, която го вади от състава на Бундестима за важната среща със Северна Ирландия в неделя.

Таранът е почувствал болки в прасеца още снощи, като той така и не се появи в игра срещу словаците. Фюлкруг отпада от състава на Германия и това създава още един ребус в атаката на тима, който в момента и без това не разполага с много опции в предни позиции с контузиите на Джамал Мусиала и Кай Хавертц, както и неубедителните изяви на Флориан Виртц и Ник Волтемаде.

🇩🇪 Dortmund forward Maximilian Beier has joined the team today as a replacement for the injured Niclas Füllkrug pic.twitter.com/WzICG9fEDB — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 5, 2025

На мястото на нападателя на Уест Хам, който бе преследван от контузии и през миналия сезон, бе повикан офанзивният футболист на Борусия (Дортмунд) Максимилиан Байер. Той вече се включи в тренировките на отбора.

