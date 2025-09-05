Още един проблем в атака за Бундестима

Нов проблем се появи пред селекционера на Германия Юлиан Нагелсман, който и без това е под сериозно напрежение след много слабия мач и загубата от Словакия с 0:2 в началото на световните квалификации.
Става въпрос за травма на нападателя на Уест Хам Никлас Фюлкруг, която го вади от състава на Бундестима за важната среща със Северна Ирландия в неделя.
Таранът е почувствал болки в прасеца още снощи, като той така и не се появи в игра срещу словаците. Фюлкруг отпада от състава на Германия и това създава още един ребус в атаката на тима, който в момента и без това не разполага с много опции в предни позиции с контузиите на Джамал Мусиала и Кай Хавертц, както и неубедителните изяви на Флориан Виртц и Ник Волтемаде.
На мястото на нападателя на Уест Хам, който бе преследван от контузии и през миналия сезон, бе повикан офанзивният футболист на Борусия (Дортмунд) Максимилиан Байер. Той вече се включи в тренировките на отбора.
Снимки: Imago