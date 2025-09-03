Нагелсман за целите на Германия и трансферите на Виртц и Волтемаде

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман говори пред медиите преди началото на световните квалификации. Утре Бундестимът гостува на Словакия за началото на кампанията си за класиране на Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада. В групата са още Северна Ирландия и Люксембург.
“Искаме да започнем с добър резултат. Във финалите на Лигата на нациите загубихме и двата мача по разочароващ начин. Беше забележимо, че нямахме този глад на терена, което е важно да имаме в квалификациите. Може да играем и с трима, и с четирима защитници. Винаги сме били гъвкави, всеки противник и всеки мач изискват нещо различно. Обявил съм спечелването на световната титла за цел? Мисля, че е здравословно да си поставиш цел. Трудно е за един отбор или за хората като цяло да работят и да се борят без цел.
Германските национали предупреждават, че гостуването на Словакия няма да е лесно
Здравословно е за всички нас да имаме целта да станем световни шампиони. Казах и на отбора, че това е нашата цел. Ако някой от играчите мисли различно, дори не е нужно да пътува до там. Фокусирани сме върху процеса, искаме да играем мач по мач и да намерим своя ритъм. В края на всеки процес е важно да си поставим цел, това направих аз“, започна Нагелсман.
Германският селекционер коментира и случващото се с голямата звезда в националния отбор Флориан Виртц: “Фло е един от най-важните ни играчи. Той не е класически номер 10, който иска само да държи топката, той се движи и работи много. Фазата преди трансфера му не беше лесна за него, защото трябваше да мисли много. Представянията му в Ливърпул досега не бяха толкова доминиращи, но не бяха и толкова лоши. Той беше топ звездата в Леверкузен, като целият фокус беше върху него. Сега в Ливърпул той е една от многото звезди, което разделя фокуса и натиска върху много играчи.
Нормално е да се нуждаете от известно време в нов клуб, нова лига, нова култура, нов стадион. Той определено ще има страхотни мачове, ще вкарва голове и ще прави асистенции. Може да започне това с нас утре”.
Нагелсман коментира и талантливия германски национал Ник Волтемаде, който премина за близо 80 млн. евро от Щутгарт в Нюкасъл. “Ник направи съвсем нормално впечатление. Той е много фокусиран сега, след като трансферът му е осъществен. Той може да се покаже на новия си клуб и новия си треньор чрез националния отбор. Все още не съм решил дали ще започне утре”.