Нагелсман за целите на Германия и трансферите на Виртц и Волтемаде

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман говори пред медиите преди началото на световните квалификации. Утре Бундестимът гостува на Словакия за началото на кампанията си за класиране на Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада. В групата са още Северна Ирландия и Люксембург.

Nagelsmann on having declared winning the World Cup as his goal: "I think it's a healthy thing to declare a goal. It's difficult for a team or for people in general to work and fight without a goal. It's healthy for all of us to have the goal of becoming world champions. I also… pic.twitter.com/UDbjSbAcqA — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 3, 2025

“Искаме да започнем с добър резултат. Във финалите на Лигата на нациите загубихме и двата мача по разочароващ начин. Беше забележимо, че нямахме този глад на терена, което е важно да имаме в квалификациите. Може да играем и с трима, и с четирима защитници. Винаги сме били гъвкави, всеки противник и всеки мач изискват нещо различно. Обявил съм спечелването на световната титла за цел? Мисля, че е здравословно да си поставиш цел. Трудно е за един отбор или за хората като цяло да работят и да се борят без цел.

Германските национали предупреждават, че гостуването на Словакия няма да е лесно

Здравословно е за всички нас да имаме целта да станем световни шампиони. Казах и на отбора, че това е нашата цел. Ако някой от играчите мисли различно, дори не е нужно да пътува до там. Фокусирани сме върху процеса, искаме да играем мач по мач и да намерим своя ритъм. В края на всеки процес е важно да си поставим цел, това направих аз“, започна Нагелсман.

Nagelsmann on Florian Wirtz: "Flo is one of our most important players. He's not a classic #10 that only wants to have the ball, he moves and works a lot. The phase before his move wasn't easy for him because he had to think a lot. His performances at Liverpool so far were not so… pic.twitter.com/T5CWkLssgl — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 3, 2025

Германският селекционер коментира и случващото се с голямата звезда в националния отбор Флориан Виртц: “Фло е един от най-важните ни играчи. Той не е класически номер 10, който иска само да държи топката, той се движи и работи много. Фазата преди трансфера му не беше лесна за него, защото трябваше да мисли много. Представянията му в Ливърпул досега не бяха толкова доминиращи, но не бяха и толкова лоши. Той беше топ звездата в Леверкузен, като целият фокус беше върху него. Сега в Ливърпул той е една от многото звезди, което разделя фокуса и натиска върху много играчи.

Нормално е да се нуждаете от известно време в нов клуб, нова лига, нова култура, нов стадион. Той определено ще има страхотни мачове, ще вкарва голове и ще прави асистенции. Може да започне това с нас утре”.

Nagelsmann on Woltemade: "Nick has made a very normal impression. He's very focused now that his transfer has gone through. He can also show himself to his new club and new coach via the national team. I haven't decided yet whether he will start tomorrow" pic.twitter.com/gkU4DONjGr — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 3, 2025

Нагелсман коментира и талантливия германски национал Ник Волтемаде, който премина за близо 80 млн. евро от Щутгарт в Нюкасъл. “Ник направи съвсем нормално впечатление. Той е много фокусиран сега, след като трансферът му е осъществен. Той може да се покаже на новия си клуб и новия си треньор чрез националния отбор. Все още не съм решил дали ще започне утре”.