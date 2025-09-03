Популярни
Германските национали предупреждават, че гостуването на Словакия няма да е лесно

  • 3 сеп 2025 | 13:57
Защитникът на Германия Йонатан Та предупреди, че първият предстоящ двубой срещу Словакия няма да бъде лесен, като призова тима да си осигури класиране за Световното първенство по убедителен начин.

"Искаме да се класираме по такъв начин, че да излизаме на терена с убеждение, да печелим мачовете с убеждение и да се класираме за Световното първенство с позитивно чувство", коментира Та на тренировъчния лагер на отбора в Херцогенаурах.

“Не бива да ги подценяваме. В Братислава особено ще бъде трудно. Имат няколко играчи с международен опит. Няма да е лесен мач далеч от дома", каза още новото попълнение на Байерн по повод срещата утре.

Нападателят Серж Гнабри се изказа в подобен тон с думите: "Пътят е важен, процесът на сплотяването ни като отбор и постигане на възможно най-добрите резултати”. Съставът на Германия ще играе в четвъртък срещу Словакия в Братислава, а след това ще бъде домакин на Северна Ирландия в неделя в Кьолн.

Нагелсман повиква трима новобранци в състава на Германия за квалификациите
Четирикратните световни шампиони са основните фаворити в групата, която включва и Люксембург, а победителят се класира директно за Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Снимки: Imago

